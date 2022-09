Es wird Zeit, dass unsere Nation auf die Straße geht. Die Situation lässt es nicht mehr zu, zu schweigen: Deutschland steuert durch die explodierenden Energiekosten einer wirtschaftlichen und sozialen Katastrophe entgegen. Armut, Arbeitslosigkeit und der Verlust der Existenz bedrohen unser Land.

Dazu kommt, dass unser Land gespalten ist wie nie zuvor. Durch jede ungelöste Krise – sei es Covid, der Euro, Klima, Flüchtlinge oder nun der Ukraine-Krieg – haben wir uns in unsere Schützengräben zurückgezogen und verlernt miteinander zu streiten.

Wir befinden uns in einem Siechtum der Entschlusslosigkeit und Angst. Die fehlende Einigkeit zerstört das letzte bisschen Kraft, die genannten Krisen zu lösen und unsere Regierung beschimpft bereits die Bevölkerung im Voraus.

An der Vergangenheit können wir nichts mehr ändern, aber das Hier und Jetzt, die Zukunft unseres Landes, haben wir – jeder Einzelne von uns – in der Hand. Wir mögen uns nicht in allem einig sein, aber eines ist gewiss: so kann es nicht weitergehen.

In dieser Krise gibt es keine Parteizugehörigkeit, kein „Rechts“ oder „Links“ – sie trifft uns alle gleich. Es gibt keine Ausreden mehr. Wer jetzt nicht aufsteht, wird es nie tun. Die Zeit zu handeln ist jetzt. Wir sehen uns auf der Straße. Wir sind eine Nation.

(Auszug aus dem Aufruf zur Demo am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2022 um 16 Uhr am Markt in Eisenach. Mehr Infos hier)

