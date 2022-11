Was für ein bewegender Moment am Ende der BPE-Kundgebung gestern in Hagen: Muslimische Jugendliche, die sich zuvor hinter der Absperrung heftige Diskussionen mit Michael Stürzenberger geliefert haben, reihten sich plötzlich beim Abspielen der deutschen Nationalhymne in die Reihen des Orga-Teams ein (hier im Video bei 5:07:53 h zu sehen). Da war selbst dem hartgesottenen BPE-Anchorman die Rührung und innere Ergriffenheit geradezu anzusehen. Ob es am heutigen Samstag bei der Kundgebung auf der Katharinentreppe in Dortmund (13 bis 18 Uhr) wieder zu solch einem Aha-Erlebnis kommen wird, bleibt abzuwarten. PI-NEWS-Leser aus der Umgebung sind jedenfalls wieder herzlich eingeladen, sich vor Ort an der Diskussion zu beteiligen und das BPE-Team durch ihre Präsenz zu unterstützen. Der Livestream kommt ab 13 Uhr wie immer vom Youtube-Kanal EWO Online – wir wünschen schon jetzt gute Unterhaltung und viel Erkenntnisgewinn.

