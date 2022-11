Hansjörg Müller war Abgeordneter der AfD im Bundestag für seinen Wahlkreis Berchtesgaden/Traunstein während der letzten Legislaturperiode. Er ist Mitglied der AfD von der ersten Stunde an und hat alle Höhen und Tiefen der jungen Partei miterlebt. Seinem Frust über die undemokratischen Machenschaften des politischen Systems macht er nun in seinem Buch Luft mit dem Titel „Scheindemokratie“. PI-NEWS hat mit Müller am Freitag bei der Buchvorstellung in Berlin ein Interview geführt.

