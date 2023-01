Von MANFRED ROUHS | Am vergangenen Wochenende wurde Schweden von bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen erschüttert. Dabei standen aber nicht türkische oder arabische Clans auf der einen und die Staatsgewalt, geschweige denn schwedische Privatpersonen, auf der anderen Seite. Vielmehr gingen konkurrierende Zuwandererclans aufeinander los.

Und das mit Schusswaffen und Sprengkörpern. Zahlreiche Clankämpfer wurden verletzt, zwei starben. Die Verbrecher sollen einige Zielpersonen aus einer Liste angegriffen haben, in der hinter jedem Namen ein Preisgeld steht. Die Liste kursiert im Internet. Sie wird einem 36-jährigen Mann zugerechnet, der sich in die Türkei abgesetzt hat. Sein Spitzname lautet: „Der kurdische Fuchs“. Das berichtet der „Tagesspiegel“.

In dieser Gemengelage stellte sich der aus Dänemark stammende Rasmus Paludan in Stockholm vor die türkische Botschaft und verbrannte öffentlich den Koran. Sein Name steht übrigens nicht auf der am Wochenende abgearbeiteten, aber möglicherweise auf irgendeiner anderen Todesliste.

Als Reaktion auf die Koranverbrennung zündeten Demonstranten in Istanbul schwedische Fahnen an. Sie riefen dabei „Allahu akbar“ und bedachten die Schweden mit religiösen und weltlichen Verwünschungen, die sich ausdrücklich auch auf die schwedische Regierung bezogen, weil sie die Koranverbrennung nicht verhindert hatte.

Schweden galt einmal als friedlicher, vielleicht etwas langweiliger Wohlfahrtsstaat. Diese Zeiten sind vorbei. Die gescheiterte Zuwanderungspolitik liberaler und sozialdemokratischer Regierungen hat das Land in einen Albtraum gestürzt, aus dem es kurzfristig kein Erwachen geben wird.

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt, vierteljährlich die Zeitschrift SIGNAL herausgibt und im Internet ein Nachrichtenportal betreibt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und stellt politische Aufkleber und andere Werbemittel zur Massenverteilung zur Verfügung. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig.

