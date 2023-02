Von MANFRED ROUHS | Erkrankt ein Beamter dauerhaft, dann wird er vom Dienst freigestellt und bezieht ein Ruhegehalt. Den Anspruch auf dieses Ruhegehalt büßt er ein, falls er sich für eine als extremistisch eingestufte Partei als Kandidat z.B. bei einer Landtagswahl aufstellen lässt, auch, wenn er nicht in den Landtag gewählt wird. So hat es am 31. Januar 2023 das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt entschieden (Az. 11 L 2/21). Das berichtet die „Legal Tribune Online“.

Was für das Ruhegehalt eines Beamten gilt, kann auch für dessen Weiterbeschäftigung im Staatsdienst und für seine Pensionsansprüche gelten. Die Botschaft, die von dieser Entscheidung ausgeht, lautet: Beamte, die für unerwünschte Parteien bei einer Wahl kandidieren, fliegen aus dem Staatsdienst. Mit allen wirtschaftlichen Konsequenzen.

Beim Musterprozess in Magdeburg ging es um eine Kandidatur für die NPD. Da war kein öffentlicher Widerspruch zu erwarten. Was aber im Falle einer NPD-Kandidatur juristisch zementiert wird, dient als Muster mit Wirkung für alle anderen Paria-Parteien.

Also auch für die absolute Super-Paria-Partei in den deutschen Parlamenten, die AfD. Sie dürfte der eigentliche Adressat des Magdeburger Verfahrens sein.

Seit in den 1990er Jahren des vergangenen Jahrhunderts die letzte authentische Parteiführung unter Martin Mußgnug (Parteivorsitzender), Karl-Heinz Vorsatz (Leiter der Parteizeitung) und Walter Seetzen (Generalsekretär) die Auflösung der NPD angestrebt hat, damit am Widerstand von V-Leuten des „Verfassungsschutzes“ innerhalb der Partei scheiterte und ihr deshalb schließlich den Rücken kehrte, übernahmen dort die Geheimdienste das Ruder. Zu denen, die die NPD-Auflösung erfolgreich hintertrieben haben, gehörte Udo Holtmann, der sowohl V-Mann des Bundesamtes für „Verfassungsschutz“ als auch zeitweise amtierender NPD-Parteivorsitzender war.

Die NPD wurde in dieser Zeit faktisch zu einer Untergliederung des „Verfassungsschutzes“. Das Bundesverfassungsgericht stellte in einem Beschluss vom März 2003 fest, dass es ihr an der für den Parteistatus notwendigen Staatsferne fehlte und sie deshalb einem Parteiverbotsverfahren nicht zugänglich war (2 BvB 1/01).

Seit den 1990er Jahren ist die geheimdienstlich gekaperte NPD stets zur Stelle, wenn es eines Teufelchens bedarf, das im rechten Moment aus der Schachtel springt. Und genau so ist auch das aktuelle Verfahren in Magdeburg einzuschätzen: Der Politikbetrieb will jeden aus dem Beamtenapparat kehren, der politisch nicht auf Linie ist. Dabei hilft die „VS“-NPD gerne. Mit einem ihrer Kandidaten wird ein juristisches Exempel errichtet, dessen Maßstäbe dann auf Kandidaten der AfD angelegt werden können.

Das ist Politik – wahrlich ein schmutziges Geschäft.

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt, vierteljährlich die Zeitschrift SIGNAL herausgibt und im Internet ein Nachrichtenportal betreibt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und stellt politische Aufkleber und andere Werbemittel zur Massenverteilung zur Verfügung. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig.

Like