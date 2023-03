Nadine Golly von der „Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland“ ist ein zart besaitetes Geschöpf und dunkelhäutige Sozialwissenschaftlerin. Das Wort „Mohr“ im Namen der Mohren-Apotheke in Wolfsburg empfindet sie als „Anstrengung“ und als „Alltagsrassismus“. Offensichtlich geht sie mehrmals täglich vor besagter Apotheke auf und ab und scheint bereits einem Trauma nahe, wie die folgenden Ausführungen des NDR nahelegen:

„Ich merke, dass mich das total anstrengt und ja schmerzt“, sagt Sozialwissenschaftlerin Nadine Golly von der Initiative. „Ich spüre da tatsächlich einen Schmerz, das immer noch lesen zu müssen und dass es nicht eine gesellschaftliche Übereinkunft darüber gibt, dass die Gesellschaft diesen Schmerz anerkennt.“ Apotheken sollten für alle Menschen da sein. In ihren Augen sei es unerlässlich, dass sich diese auch so benennen, dass die Versorgung für alle möglich sei.

Jedes deutsche Kind kannte bis vor wenigen Jahren noch den Struwwelpeter. In dem findet sich die „Geschichte von den schwarzen Buben“. Sie wendet sich entschieden dagegen, dass ein „kohlpechrabenschwarzer Mohr“ von weißen Jungen gehänselt wird. Das Wort war damals (1844!) eine normale Bezeichnung. Dass es in der Geschichte gegen Diskriminierung Schwarzer geht, zeigt, dass „Mohr“ nicht rassistisch gebraucht wurde. Das gereicht unserer deutschen Kultur zu aller Ehre und sollte bei „Menschen in Deutschland“, zumal „Wissenschaftlerinnen“, zur Kenntnis genommen und noch besser: verstanden werden. So viel Logik und Geschichtsverständnis muss sein.

Übrigens gibt es dunkelhäutige Menschen in Deutschland, die der lächerlichen Mimimi-Initiative der Sozialwissenschaftlerin nicht angehören, auch keine Sozialwissenschaftler sind, sondern normale Menschen, die mitten im Leben stehen. Es ist herzerfrischend, mit welchem Selbstbewusstsein und geschichtlichen Kenntnissen sich zum Beispiel Andrew Onuegbu, Koch und Besitzer des Restaurants „Zum Mohrenkopf“, unbefangen und selbstbewusst äußert.

Solche wie Onuegbu sind es, die mitten im Leben stehend das Renommee dunkelhäutiger Menschen gegen Idioten und Geschwätzwissenschaftler verteidigen, die schwarz-weiß denken und sich über jede unsinnige Gelegenheit freuen, sich wichtig zu tun.

