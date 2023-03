Es ist kaum noch zu ertragen, noch nie gab es in Deutschland eine derartige Nachrichtenflut über den gewaltsamen Tod von Mädchen und Frauen als in den vergangenen Jahren. Erneut müssen wir über die Tötung eines Mädchens berichten.

Seit Samstagabend galt die 12-jährige Luise aus Freudenberg in Nordrhein-Westfalen als vermisst. Das Mädchen war auf dem Heimweg von einer Freundin, der es durch ein Waldstück führte, verschwunden. Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach der Vermissten.

Am Sonntagvormittag fand man – im Zuge der Suchmaßnahmen – in einem Tunnel, in der Nähe des ehemaligen Bahnhofs Wildenburg, unmittelbar an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen, die Leiche der 12-Jährigen. Heute, Montag gab die Polizei bekannt, dass es sich um ein Tötungsdelikt handle. Ob es sich um eine sexuell motivierte Tat handelt, muss erst die Obduktion klären.

Was Polizei und Medien offensichtlich am Wichtigsten war, dass man sich nicht Spekulationen hingeben und schon gar nicht solche in sozialen Medien verbreiten solle. Angesichts der erschreckenden Tatsachen der letzten Zeit ist es aber wohl nur menschlich anzunehmen oder mutzumaßen, wie oder warum die 12-jährige Luisa sterben musste. Wir bleiben dran. (lsg)

