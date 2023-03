Von CONNY AXEL MEIER | Dass die Aufklärung über den politischen Islam in Deutschland nicht nur von der Bundesregierung, den Landesregierungen und ihren jeweils nachgeordneten Behörden sowie der politisierten Justiz bekämpft wird, ist seit über 20 Jahren sichtbar. Jegliche sachliche Kritik an der Gefährlichkeit des politischen Islams, an den praktizierten archaischen Regeln des Korans und der Scharia wird sofort regierungsamtlich fälschlich als Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, „Islamophobie“ und Rechtsextremismus verteufelt. Zahlreiche politische Verfolgungsmaßnahmen und Justizskandale haben alle Islamkritiker, die öffentlich in Wort und Schrift Aufklärung betreiben, schon erfahren müssen.

Einer der bekanntesten Exponenten der Islamkritik in Deutschland ist der Frontmann der Bürgerbewegung PAX EUROPA (BPE), Michael Stürzenberger, der auch als Autor für PI-NEWS wirkt. Die BPE ist die wichtigste und größte Menschenrechtsorganisation, die sich der Aufklärung über den politischen Islam verschrieben hat. Unzählige Strafanzeigen und Gerichtsverfahren gegen Stürzenberger sind das Resultat der akribischen, aber einseitigen Auswertung seiner Worte durch eine Heerschar staatsbesoldeter Stalker.

Die vorauseilende Unterwerfung unter den Herrschaftsanspruch des politischen Islams seitens der Mächtigen im Land ist verschiedenen Ursachen geschuldet. Kurzzeitige Wahlerfolge durch Wählerstimmen von Moslems, die zunehmende Entdemokratisierung und der bei manchem Politiker vorhandene Wunsch nach Totalitarismus mögen neben der Aussicht auf Bestechungsgelder, wie vor kurzem im Europaparlament öffentlich gemacht wurde, eine wesentliche Rolle für deren Islamophilie spielen.

Die Bekämpfung der BPE von außen sind die Mitglieder der BPE gewohnt und wissen damit umzugehen. Neu ist, dass die Angriffe auf die Islamaufklärung seit drei Monaten auch von innen heraus stattfinden (siehe „Quo vadis, BPE?“ – Teil 1).

Was ist das Problem?

Der im Dezember neu gewählte BPE-Vorsitzende Günter Geuking lässt nichts unversucht, zusammen mit Teilen des Vorstands die Arbeit der BPE zu torpedieren und die öffentlichen Kundgebungen von Michael Stürzenberger zusammen mit Irfan Peci und anderen zu verhindern. Geuking hat mehrere Mitglieder der BPE mit Gerichtsverfahren überzogen und ihm widersprechende Mitglieder eingeschüchtert. Darunter irrsinnigerweise auch Vorstandsmitglieder wie Michael Stürzenberger, die Schatzmeisterin Stefanie Kizina, den bisherigen Bundesgeschäftsführer Thomas Böhm, sowie verdiente Vereinsmitgründer, wie den auf Lebenszeit gewählten Ehrenvorsitzenden Willi Schwend und den vorherigen Vorsitzenden, René Stadtkewitz. Sie alle will Geuking aus dem Verein werfen.

Diese Übergriffigkeit ist juristisch nicht haltbar, kostet aber den Verein viel Geld, das die Mitglieder und Sympathisanten der BPE für die Kundgebungen und die Publikationen zur Verfügung stellen. Zudem hat der Vorsitzende ein Privat-Konto eingerichtet, auf das angebliche Forderungen beglichen werden sollen, von dem die gewählte Schatzmeisterin nichts weiß und auch keine Vollmacht hat.

Zusammen mit dem unter undurchsichtigen Umständen ins Amt gehievten „Bundesgeschäftsführer“ Jörg Michael Klein versucht der Vorsitzende unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, den Verein von innen heraus zu zerstören und die Geldmittel des Vereins zu verschleudern. Das alles durch sinnlose Rechtsanwalts- und Gerichtskosten, unnötige Personalkosten und überzogene Kostenerstattungen. So hat der Klein allein für die Anreise zu einer Besprechung, die auch telefonisch hätte stattfinden können, sich einen hohen dreistelligen Betrag erstatten lassen. Viele BPE-Mitglieder und Interessenten sind verärgert. Hier eine der vielen, von uns anonymisierte Zuschrift, die PI-NEWS als Kopie erhalten hat:

Sehr geehrte Damen und Herren, mit Entsetzen haben wir zur Kenntnis genommen, dass die Bürgerbewegung Pax Europa intern zerstritten ist, sehr zum Leidwesen von Michael Stürzenberger. Daher haben wir uns dazu entschlossen, unseren Mitgliedsantrag aus 12/2022 zurückzuziehen. Unter den jetzigen Bedingungen möchten wir keine Mitglieder der Pax Europa werden. Teilen Sie uns bitte den Erhalt dieser Email mit. Mit freundlichen Grüßen

Es ist zu befürchten, dass die allermeisten BPE-Mitglieder dem Verein den Rücken kehren und austreten, sollte dieses Gebaren anhalten. Das wäre schade und das Ende der BPE. So wie die BPE bisher alle Angriffe von außen abwehren konnte, so wird sie auch diesen Angriff von innen abwehren. Mitglieder, die Michael Stürzenberger weiterhin unterstützen möchten, können mit ihren Zuwendungen und Mitgliedsbeiträgen an die BPE zuwarten, bis eine Klärung durch eine Mitgliederversammlung stattgefunden hat.

Was bisher geschah

Wie bekannt, hätte am 25. Februar eine außerordentliche Mitgliederversammlung stattfinden sollen. Diese wurde von Geuking durch falsche Behauptungen gegenüber dem Amtsgericht München verhindert, obwohl die Mitgliederversammlung rechtskonform einberufen wurde. Die Absage war allein der Tatsache geschuldet, dass am Freitag-Nachmittag auf die Schnelle kein Ausweichort in Würzburg gefunden wurde. Nur dort hätte eine Mitgliederversammlung stattfinden können. Stattdessen fand an einem anderen Ort ein Mitgliedertreffen statt, von dem alle angemeldeten Mitglieder kurzfristig in Kenntnis gesetzt wurden und über 80 Mitglieder darüber berieten, wie es mit der BPE weitergehen soll. Michael Stürzenberger wurde einhellig darin bestätigt, die Aufklärung über den politischen Islam fortzusetzen. Es blieb die Frage im Raum stehen, was die Motivation der Vorstandsmitglieder ist, die die Islamkritik in der bisherigen erfolgreichen Form nicht fortführen wollen. Welche Daseinsberechtigung hätte dann noch die BPE?

Um diesen Konflikt aufzulösen, hat sich ein Gründungsmitglied der BPE bereit erklärt, ein Vermittlungsgespräch zu moderieren. Dies fand unter Beteiligung von Günter Geuking und René Stadtkewitz statt. Es wurde erörtert, wie die unnötigen Gerichtsverfahren außergerichtlich beendet werden können und es wurde anvisiert, eine Vereinbarung zwischen Geuking und Michael Stürzenberger zu schließen. Das geschah in der Folge nicht. Stürzenberger sollte mit einer Frist von einem Tag einen Knebelvertrag unterzeichnen, die es ihm und seinem Team verunmöglicht hätte, die öffentlichen Kundgebungen fortzusetzen. Dabei sollte er alle Rechtsstreitigkeiten, die bereits zu seinen Gunsten entschieden wurden, als Sieg für Geuking anerkennen. Das ist selbstverständich nicht möglich.

Wie geht es weiter?

Es sollten Planungen in Gang gesetzt werden, die verhinderte außerordentliche Mitgliederversammlung zeitnah nachzuholen. Alle stimmberechtigten BPE-Mitglieder würden dann unter Wahrung der satzungsgemäßen Frist eine Einladung erhalten. Dort werden die Mitglieder als höchstes Vereinsorgan darüber befinden, ob die Arbeit der BPE in bewährter Form weitergeführt werden kann. Danach sollte hoffentlich Ruhe einkehren.

Es geht hier nicht mehr um Meinungsverschiedenheiten. Es geht darum, ob inhaltliche Kritik und Aufklärung über den politischen Islam in Deutschland generell noch möglich sein wird. Damit Deutschland überhaupt eine lebenswerte Zukunft hat, ist es dringend notwendig, nicht nur der grün-roten Vormundschaft und dem derzeit wiederkehrenden Totalitarismus die Reißleine zu ziehen, sondern auch die schon lange nicht mehr schleichende, sondern deutlich sichtbare Islamisierung zu beenden.

PI-NEWS wird über die weitere Entwicklung berichten.

