Von MANFRED ROUHS | In Hamburg stellte am Donnerstagabend ein einzelner Amokläufer wieder einmal die Macht der Dummheit unter Beweis. Er tötete sechs Zeugen Jehovas, einen ungeborenen Menschen und sich selbst. Bei einer solchen Tat erübrigt sich die Frage nach dem Sinn des Ganzen und es zeigt sich wieder einmal: In manchen Individuen ist die Dummheit mächtig, und es ist gefährlich, sie zu unterschätzen.

Sie ist mächtiger als die Bosheit, erkannte schon Dietrich Bonhoeffer, der 1943 im Gefängnis viel Zeit hatte, um über das Wesen der Dummheit nachzudenken. Dabei entwickelte er eine „Theorie der Dummheit“, die zeitlos ist und in diesen Tagen wieder einmal bestätigt wird.

Im brandenburgischen Fürstenwalde verwüstete am Mittwoch „ein Mann“ einen LIDL-Supermarkt in der Bebel-Straße (Video oben). Er lebt in Deutschland auf dem Asylticket von deutschem Steuergeld und beißt kraftvoll in die Hand, die ihn füttert: Von ihm scheint die Dummheit ganz und gar Besitz ergriffen zu haben.

Nachdem in Bremen kürzlich die Jusos forderten, Männer sollten häufiger sexueller Übergriffe wegen zumindest an bestimmten Tagen von der Möglichkeit ausgeschlossen werden, Volksfeste zu besuchen (PI-NEWS berichtete), können sie jetzt männerfreie Einkaufstage im Supermarkt fordern.

In Berlin steht eine 26-jährige Klimakleberin vor Gericht. Sie meint, zur Begehung von Straftaten berechtigt zu sein, weil der Klimawandel eine „noch viel größere Katastrophe“ als der NS-Staat sei. So berichtet es die „B.Z.“. Offenbar sieht sie sich in der Tradition der Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime. Trotzdem wird sie wahrscheinlich Dietrich Bonhoeffers „Theorie der Dummheit“ nicht gelesen – oder zumindest nicht verstanden haben. Ansonsten hätte ihr die Dummheit ihres eigenen Verhaltens auffallen müssen.

Die Dummen haben sich fest untergehakt und sind dadurch zu einer Macht geworden, die wir nicht unterschätzen sollten. Argumente prallen an ihnen ab. Mal kommen sie rot, mal braun, mal schwarz, mal weiß lackiert daher, aber wie auch immer sie sich tarnen: ihre Dummheit war, ist und wird ihrem Wesen nach immer dieselbe sein.

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt, vierteljährlich die Zeitschrift SIGNAL herausgibt und im Internet ein Nachrichtenportal betreibt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und stellt politische Aufkleber und andere Werbemittel zur Massenverteilung zur Verfügung. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig.

Like