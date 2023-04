Von GEORG | Kaum ein anderer deutscher Schriftsteller wird von unserer politischen Führung so gehasst wie Akif Pirinçci. Alle seine Werke fielen der Zensur zum Opfer, es ist in Deutschland heute quasi nicht mehr möglich, Bücher von Pirinçci über den regulären Buchhandel zu bestellen. Pirinçci zu lesen, ist daher nicht nur ein in vielerlei Hinsicht literarisches Abenteuer, sondern auch ein Akt des Aufbegehrens gegen die politische Unterdrückung.

Zum Ziel des Hasses unserer Elite wurde Akif Pirinçci bekanntlich 2015 durch seine legendäre Rede in Dresden, in der er als Antwort auf die skandalöse Forderung des später ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, die indigenen Deutschen sollten Deutschland verlassen, wenn sie mit Merkels Umvolkungspolitik nicht einverstanden seien, unserer Staatsführung unterstellte, die Deutschen am liebsten sogar in Konzentrationslager zu schicken. Man kann darüber streiten, ob diese Metapher wirklich gelungen war oder nicht, aber wer Akif Pirinçcis Bücher kennt, weiß, dass dieser Autor grundsätzlich überspitzt formuliert: Es gehört zu seinem Sprachstil, die Dinge drastisch, anschaulich, oftmals geradezu grell auszudrücken. In einem Land, das von sich selbst gern behauptet, ein angeblich freies zu sein, muss die politische Elite solche sprachlichen Derbheiten aushalten können.

Akif Pirinçcis neues Werk „Odette” ist nur teilweise ein Liebesroman. Es ist vor allem eine Huldigung an das Deutschland der frühen 1980er-Jahre: jenes Deutschland, in dem die Stimmung der Hippiezeit noch spürbar war, aber sich schon von der doktrinären Verkrampftheit der 1970er-Jahre zu einer allgemeinen Leichtigkeit des Seins gewandelt hatte. Die Mao-Bibel war bereits verschwunden, aber Madonnas „Material Girl“ war noch nicht erschienen. In Liebesdingen hatten die erotischen Eskapaden vermeintlich antibürgerlicher Kommunen ihren Reiz verloren, aber es gab noch kein Aids.

Akif Pirinçci ruft genau diesen kurzen, tatsächlich etwas zauberhaften Zeitabschnitt ins Gedächtnis zurück, wenn er seine Odette in der Mode der damals an jeder Straßenecke gelegenen Second Hand-Läden auftreten lässt oder wenn er die Überlandfahrt des Liebespaars im Heckflossen-Mercedes durch die seinerzeit noch unendlich schöne, von Windrädern unzerstörte deutsche Natur- und Kulturlandschaft skizziert: „Damals war Deutschland, ja, irgendwie noch deutsch, unverwechselbar deutsch. Wälder und Täler schmiegten sich aneinander wie Teile eines motivlosen grünen Puzzles, postkartenreife kleine Ortschaften mit ihren hochragenden Kirchtürmen wirkten von der Ferne wie Modelleisenbahn-Dekorationen, und noch von Familien geführte Tankstellen und Rasthäuser besaßen den primitiven, aber heimeligen Charme der 50er. Den strahlend blauen Himmel über uns hörten wir aus dem Radio (…) „Do You Really Want to Hurt Me“ von Culture Club, während wir über alte Steinbrücken rauschten, unter uns reißende Bäche und Flüsse“. Eine Schande, dass solche Sätze, wie alles von Akif Pirinçci, in Deutschland heute – einem angeblich freien Land – zensiert sind.

Als Liebesroman geschrieben, hat „Odette“ aber auch eine stark erotische Schlagseite. Das Buch ist an vielen Stellen eindeutig pornographisch – das sollte man wissen, bevor man sich auf dieses Werk einlässt. Die unverblümte Deutlichkeit sowohl in der Beschreibung der Szenerien als auch in der sprachlichen Ausdrucksweise fordert den Leser immer wieder heraus, man fragt sich, ob man sich solche Kost wirklich antun muss. Allerdings will Pirinçci in diesem Buch ja ganz bewusst einen bestimmten, nämlich: promiskuitiven Typ von Frau zum Thema machen und die sich aus der Begegnung mit einer solchen schwer kontrollierbaren, oftmals unberechenbaren Frau ergebende männliche Abhängigkeit. Das ist nun einmal das gewählte Thema des Buches, und man spürt beim Lesen sehr deutlich, dass Pirinçci es als unverhandelbaren Bestandteil seiner künstlerischen Freiheit erachtet, die Dinge so zu beschreiben, wie sie sich im Liebesleben tatsächlich abspielen.

Auch wenn „Odette“ als reine Liebesgeschichte vordergründig völlig unpolitisch wirkt, verbirgt sich in diesem Buch sowohl inhaltlich als auch stilistisch doch eine politische Mahnung: Das Buch spielt nicht aus Zufall in einem der in jeder Hinsicht freiesten Zeitabschnitte der deutschen Geschichte, und die Figur der Odette lässt sich gut deuten als Verkörperung eines gesellschaftlich unbeschränkten menschlichen – in diesem Fall weiblichen – Freiheitswillens. Genau diese durch den Rückblick auf die 1980er-Jahre und die Promiskuität der Odette, aber auch den drastischen Sprachstil symbolisierte einstmalige Freiheit in Deutschland fordert Pirinçci für die politkorrekte Gegenwart wieder ein: Die Freiheit, wie damals im Deutschland der 80er-Jahre als Künstler auch heute wieder unzensiert sagen und schreiben zu dürfen, was man will und wie man das will, selbst wenn das Werk sowohl inhaltlich als auch sprachlich alle nur denkbaren Grenzen überschreitet, weil Kunst sich nur in Freiheit wirklich zur Kunst entfalten kann.

Wem „Odette“ eine Spur zu kraftvoll geschrieben ist, der wird am Ende des Buches durch zwei äußerst lesenswerte Kurzgeschichten entschädigt. Vor allem im Text „Manfred“ zeigt sich Akif Pirinçcis ganzes schriftstellerisches Können, diese Kurzgeschichte hat eindeutig Kultpotenzial und zählt mit Sicherheit zu den brilliantesten Kurztexten deutscher Gegenwartsliteratur. Solche Geschichten würde man gerne noch mehr lesen!

