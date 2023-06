Nahezu unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit hat der Deutsche Bundestag am 12. Mai den Grundstein zur Änderung der WHO-Richtlinien gelegt. Der Antrag von SPD, Grünen und FDP zur „Stärkung und Reform der Weltgesundheitsorganisation“ wurde beschlossen (Drucksache 20/6712).

Es wird unter anderem gefordert, dass „…die WHO in der Lage sein muss, eine führende und koordinierende Rolle auszuführen….“. Weiterhin heißt es in dem Antrag: „Das erfordert aber die Bereitschaft der globalen Gesundheitsakteure, die eindeutige Führungsrolle der WHO anzuerkennen.“ Übersetzen kann man das mit den Worten, dass sich die staatlich organisierten und demokratisch legitimierten Gesundheitseinrichtungen der WHO de facto „unterwerfen“ sollen.

Alle anwesenden Abgeordneten der Alternative für Deutschland stimmten gegen diesen fragwürdigen Antrag. Ebenso die AfD-Fraktionslosen Matthias Helferich und Robert Farle und ein CDU-Abgeordneter.

Dafür stimmten einstimmig SPD, Grüne, FDP und auch die CDU (bis auf einen).

Was passieren kann, wenn die demokratisch nicht legitimierte WHO mit noch mehr Macht und Geld ausgestattet wird, beleuchtet die 14. Ausgabe der Gesprächsrunde „Wendezeit“ (Video oben). Hier erklären der Arzt und Mitgründer der Ärzte für Aufklärung, Dr. Walter Weber, die Pflegerinnen Sabrina Kollmorgen und Silke Martens sowie die Bundestagsabgeordneten Dr. Christina Baum und Dr. Rainer Rothfuß die Auswirkungen der sogenannten Covid-Pandemie und wagen einen Ausblick in die Zukunft. Sie skizzieren was auf uns zukommt, wenn diese WHO-Reform umgesetzt wird.

