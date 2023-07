Von ALEX CRYSO | Das albern-gefährliche Possenspiel der linken Weltverschlimmbesserer geht in die nächste Runde: Nun sollen im Zeichen der „Vielfalt“ und der „Toleranz“ die ersten gleichgeschlechtlichen Ampelpärchen unserer Hauptstadt her. Der Vorstoß wurde in Berlin-Friedrichshain unternommen, wobei die treibende Kraft selbstredend eine Grüne ist.

Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann kann sich allen Ernstes vorstellen, überall händchenhaltende Lesben- und Schwulenpärchen aufblinken zu lassen. „Lassen Sie uns gemeinsam in Friedrichshain-Kreuzberg ein klares Zeichen setzen und hier die ersten gleichgeschlechtlichen Ampelpärchen von Berlin installieren“, heißt es in einem Schreiben.

Natürlich wird nichts anderes unternommen, als einen weiteren Versuch zu starten, die deutsche Familie zu zerstören und damit künftigen deutschen Nachwuchs zu verhindern. Ob unsere Goldstückchen, die auf jeden CSD mit zunehmender Gewaltbereitschaft reagieren, ebenfalls auf die Friedensbotschaft anspringen werden, die im Prinzip nur ein weiteres Stück Volksverblödung darstellt?

„Friedrichshain-Kreuzberg ist ein bunter Bezirk. Wir stehen für Offenheit, Toleranz und Vielfalt ein“, gibt sich Herrmann realitätsfremd. „Ich möchte für den Bezirk das erreichen, was in anderen Großstädten wie beispielsweise München oder Wien gängig ist: Diverse, gleichgeschlechtliche Ampelpärchen als klares, sichtbares Statement für eine vielfältige Gesellschaft.“

Damit ist die Grüne leider nicht allein: „Es ist eine charmante Idee, denn die Sichtbarkeit der LGBTIQ*-Community gehört in Berlin dazu“, so Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU). Der grüne Fraktionschef Werner Graf forderte sogar, die Idee in der ganzen Hauptstadt umzusetzen.

Gleichgeschlechtliche Ampelpärchen könnten bereits im nächsten Jahr realisiert werden, vermutlich zum nächsten Pride Month, dem Juni 2024. In anderen Städten wie Braunschweig, Marburg, Frankfurt, Köln oder Hannover gibt es diese quietschbunten (H)Ampelmännchen und –weibchens schon seit einigen Jahren. Da kann man nur hoffen, dass dieser grüne Irrsinn zum Symbolbild für die Ampelregierung wird: Reiner Murks und von oben bis unten gescheitert!

