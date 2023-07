Von WOLFGANG HÜBNER | Rezessionen sind im Kapitalismus unvermeidlich. Sie würden übrigens viel häufiger vorkommen ohne die gigantischen Verschuldungsorgien der Staaten. Aber dann würde es wahrscheinlich den Kapitalismus in seinen gegenwärtigen Varianten nicht mehr geben.

Deutschland steckt auch im zweiten Halbjahr 2023 mit großer Sicherheit in einer Rezession, also dem genauen Gegenteil des von Olaf Scholz und Robert Habeck großspurig versprochenen neuen „Wirtschaftswunders“. Nun wird in den Systemmedien umfangreich darüber gesprochen, was die Gründe dafür sind und ob Deutschland gar der „kranke Mann“ Europas wird.

Bei diesen Erörterungen der Ursachen wird in aller Regel ein entscheidender Punkt des wirtschaftlichen Absturzes nicht erwähnt, sondern absichtsvoll und bewusst verschwiegen: Die Beteiligung Deutschlands an den Sanktionsmaßnahmen gegen Russland, die zur Beendigung der Lieferung preiswerter Energie und damit auch der Beendigung der günstigen Versorgung von Industrie und Privathaushalten mit dem unverzichtbaren Treibstoff des Wohlstands geführt haben. Denn über diese Tatsache sprechen, sie auch nur zu erwähnen, hieße die eindeutig politische Ursache dieser Rezession und ihren noch unabsehbaren Folgen zu benennen.

Genau das müssen die Blockparteien, die Medien, der gesamte deutsche Machtkomplex scheuen wie der Teufel das Weihwasser. Umso wichtiger ist es, diese Schweigefront, der sich in geradezu skrupelloser Weise auch die allermeisten deutschen Ökonomen und sogenannten „Wirtschaftsweisen“ verpflichtet haben, zu durchbrechen: Ja, Rezessionen sind normal. Doch die aktuelle Rezession hat ihre Ursache in den Russland-Sanktionen. Sie ist politisch gewollt und wird politisch verantwortet. Die Verantwortlichen sind bekannt.

