Von WOLFGANG HÜBNER | Unsereins kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus, welche Töne da neuerdings von der Scheinopposition CDU/CSU zu vernehmen sind. Selbst das heilige Asylrecht für alle Menschen dieser Erde soll nun plötzlich in Frage gestellt werden! Offenbar haben die hohen Umfragewerte für die AfD einen Sommerschock in den schläfrigen Reihen der sogenannten „bürgerlichen“ Kräfte gesorgt.

Und es sollte nicht wundern, wenn noch heute der forsche neue CDU-Generalsekretär einen todbringenden Schießbefehl gegen den in Berlin herumirrenden Löwen fordern würde. Da muss sich die AfD aber langsam ganz schön strecken, wenn sie von den Radikalinskis in den CDU-Reihen nicht übertroffen werden will.

Da sich Merz, Söder und Gefolge noch nicht getrauen, beim alten Parteifreund Harbarth vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe offen für ein Parteiverbot der lästigen Konkurrenz zu werben, hat man sich in der Union vorläufig darauf geeinigt, in nächster Zeit die beste Schein-AfD aller Zeiten zu werden.

Das Rezept dafür ist einfach: Endlich mal das rassistisch-rechtsextreme Parteiprogramm der Gottseibeiuns durchlesen, markante Punkte anstreichen und mit medienwirksamer Rhetorik christdemokratisch garniert im vergreisten Volk verbreiten. Gelingt das Unternehmen, müssen auch keine hässlichen Brandmauern mit Stacheldraht und Kontaktverboten errichtet werden.

Wie allerdings aus dem unauffälligen transatlantischen Mittelständler Friedrich Merz per politischer Geschlechtsumwandlung eine hochintelligente blonde Alice Weidel oder aus dem fränkischen Wendehalsakrobat Markus Söder ein verträumter Nationalromantiker Björn Höcke gemacht werden kann, daran wird im Konrad-Adenauer-Haus derzeit noch gearbeitet.

Doch Parteien, die 16 lähmende Jahre von einer Kanzlerin mit deren Motto: „Wir schaffen das!“ samt Republik zugrunde gerichtet wurden, sollte zugetraut werden, auch diese Aufgabe zu lösen. Und dann muss nächstes Jahr in Thüringen nicht die CDU, sondern kann die Schein-AfD ein Regierungsbündnis mit den Linken eingehen!

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

