Kein anderer Politiker in Deutschland polarisiert so wie der AfD-Landes-Chef aus Thüringen. Stef Manzini von der stattzeitung.org traf den medienscheuen Spitzenpolitiker am Rande einer AfD-Veranstaltung am 29. Juni in Rottweil zum exklusiven Interview. Höcke kam ohne Klumpfuß, es roch nicht nach Schwefel, soviel sei bereits verraten.

„Ohne die alternativen Medien hätten wir kaum eine Chance durchzubrechen“, sagt der umstrittene Mann, der sich im Mainstream rar macht, der ganz hochoffiziell als „Rechts-Extremer“ bezeichnet werden darf, vom Verfassungsschutz beobachtet wird, und dennoch weit über Thüringen hinaus als wohl populärster und auch beliebtester Politiker der Alternative für Deutschland gelten dürfte.

Hören Sie, was Björn Höcke zu sagen hat, in einem atemberaubend schnellen Gespräch mit Stef Manzini über einen „Demokratie-TÜV“ für den neu gewählten thüringischen Landrat Sesselmann, zu „deutschen Schlafmicheln“, dem „Kampfbegriff Rechtsextremismus“, über die Gefahr, die nicht von der AfD, sondern vom „Bunten Establishment“ ausgehe, den „Obrigkeitsstaat-Corona“, Neuwahlen und die Alternative für Deutschland als bereits stärkste politische Kraft, eigene Fehler- und dreckige Stiefel.

(Text übernommen von stattzeitung.org)

Like