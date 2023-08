Haltet den Dieb… die Diebin… die den Diebstahl begehende Person! In Zukunft ist in diesem Fall Vorsicht geboten, sonst wird es teuer – für Sie! Das Bundeskabinett hat am Mittwoch das sogenannte „Selbstbestimmungsgesetz“ beschlossen. Ein weiterer Meilenstein im Wahnsinn der Ampel! Wie gefährlich das tatsächlich werden kann und wird, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe von COMPACT.Der Tag.

Like