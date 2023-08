In Pakistan hat ein islamischer Mob ein Dutzend Kirchen und rund 50 Häuser von Christen in Schutt und Asche gelegt. Die ZEIT referiert die dpa-Meldung:

Ausgebrannte Kirchen, Chaos auf den Straßen und verzweifelte Anwohner, die Zeuge schwerer Ausschreitungen wurden: Zwei Tage nach der Gewalt gegen Christen in Pakistan herrscht immer noch Fassungslosigkeit in den Gemeinden. «Blitzschnell wurden ein Dutzend Kirchen und rund 50 Häuser in Schutt und Asche gelegt», erinnert sich der Pastor Arshad Nizam aus Jaranwala nahe der Millionenstadt Faisalabad an den Moment, als ein wütender Mob durch das Christenviertel zog. «So hat sich alles entwickelt.» […]

Radikale Prediger hatten am Mittwoch Tausende Anhänger aufgestachelt, nachdem zwei junge Christen ins Fadenkreuz der Islamisten geraten waren. Der Vorwurf: Sie sollen den Koran, die heilige Schrift des Islams, entwürdigt haben. Es war nicht das erste Mal, dass Extremisten in dem südasiatischen Land Vorwürfe der Gotteslästerung zum Anlass nahmen, die Wut einer Menschenmenge zu entfachen. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. In Panik hatten die Bewohner ihre Wohnungen verlassen und in Feldern Schutz gefunden, wo sie nachts ausharrten. Auch in anderen Landesteilen war Angst zu spüren. […]

In Jaranwala verhängten Sicherheitskräfte eine Ausgangssperre und nahmen mehr als 100 mutmaßliche Randalierer in Gewahrsam. Aber auch die beiden jungen Christen kamen nun in Haft. Den Brüdern droht eine Anklage gemäß der strengen Blasphemiegesetze in dem Land, die im Extremfall gar die Todesstrafe vorsehen.

Der Vorwurf: Sie sollen den Koran, die heilige Schrift des Islams, entwürdigt haben. Was heißt das? Haben sie ihn verbrannt? Haben sie ihn kurz auf den Fußboden gelegt? Ihn fallen gelassen? In einem Bücherregal tiefer als die Bibel aufgestellt? Seinen Wahrheitsgehalt angezweifelt? Alles stellt in den Augen radikaler und gemäßigter Moslems eine Missachtung des Islams dar. Aber welche Form dieser „Entwürdigung“ rechtfertigt das barbarische Wüten eines auf Steinzeitniveau stehen gebliebenen Mobs? In Pakistan sind solche Verfolgungen nicht selten, in anderen Ländern auch nicht. Was sagen die Moslems hierzulande dazu? Hat es wieder nichts mit dem Islam zu tun, wenn islamische Geistliche zur Hatz auf Christen blasen?

Meldet euch, deutsche Moslems! Sagt eure Meinung dazu. Verurteilt die Barbarei im Namen des Islams! Klärt die Menschen hierzulande auf, wie man den „friedlichen“ Islam so falsch verstehen kann. Distanziert euch von den Gewaltaufrufen im Koran und von euren Glaubensbrüdern in Pakistan!

Wir von PI-NEWS werden eure Stellungnahmen ungekürzt und unverändert in üblicher Artikellänge veröffentlichen. Traut euch, wenn ihr den Islam verteidigen wollt.

Warnung: Kommentare müsst ihr danach allerdings aushalten. Kommentatoren auf PI-NEWS sind in der Lage und haben den Mut sich ihres Verstandes zu bedienen!

