Der AfD-Bundestagsabgeordnete Peter Boehringer war am Dienstag zu Gast beim englischen TV-Sender „GB-News“, um mit Nigel Farage über ein drohendes AfD-Verbot in Deutschland zu sprechen. Boehringer: „Das Ausland ist bei demokratischen Dammbrüchen viel sensibler als die Regierungs-Hofberichterstatter in Deutschland. Speziell in England, der Wiege der Demokratie, fragt man sich über das Scholz-, Steinmeier- und Haldenwang-Deutschland von 2023: ‚Saving democracy by abolishing it?'“

Like