„Wohlstand für Alle“ – selbst 65 Jahre nach Erscheinen von Ludwig Erhards Bestseller gilt der berühmte Ausspruch noch immer als Synonym für Deutschlands Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit. Assoziationen werden geweckt an volle Kaufhausketten, glückliche, bierbäuchige Familienväter, kochende Hausfrauen und allerlei technische Neuheiten. Der ökonomische Aufschwung hatte die junge Bundesrepublik fest im Griff und das komplett zerstörte Deutschland mauserte sich innerhalb nur weniger Jahre (wieder) zu einem der wohlhabendsten und fortschrittlichsten Länder der Welt.

Heute ist von jener Aufschwungsstimmung und dem damaligen Zukunftsoptimismus nichts mehr übrig: Für das Jahr 2023 wird den Deutschen die niedrigste Wachstumsrate aller Industrieländer weltweit prognostiziert und bezogen auf Vermögen und Einkommen wurde die BRD die letzten Jahre immer weiter nach unten durchgereicht.

Steht Deutschland vor dem Abstieg? In der neuen Ausgabe „Wohlstand für Keinen“ wirft die Krautzone einen genauen Blick auf die zunehmend desaströse Politik der letzten Jahre. Das Gespenst der Deindustrialisierung geht um im ehemaligen Wirtschaftswunderland und der „kranke Mann Europas“ befindet sich zurück auf dem OP-Tisch. Wie geht es weiter?

Neben dem Schwerpunktthema der neuen Krautzone erwarten den Leser natürlich noch weitere, spannende Themen:

– World Economic Forum: Das Weltwirtschaftsforum steht gleichermaßen im Fokus linker und rechter „Verschwörungstheorien“ und ist dabei Gegenstand zahlreicher Debatten. Klaus Schwab steht als Hassfigur mittlerweile Bill Gates oder George Soros in nichts nach. Was ist dran an den Vorwürfen? Ein Faktencheck.

– Interview: Der Ökonom und Leiter der österreichischen Bildungseinrichtung scholarium, Rahim Taghizadegan, im Gespräch über Wohlstand, Marktwirtschaft und Politik: „Eine ärmere Gesellschaft hat auch keine Ressourcen mehr für Umweltschutz, schon gar nicht ‚Klimaschutz‘“.

– Marshallplan: Wiederaufbau dank der US-Amerikaner? Wir räumen auf mit dem Mythos Marshallplan. Dabei werfen wir einen Blick auf die Schattenseiten des Kreditvergabeprogramms, das längst – gut verzinst – wieder zurückgezahlt wurde und nicht viel mehr als ein Tropfen auf die heißen Trümmersteine des zerstörten Nachkriegsdeutschlands gewesen ist. Wer profitierte? Die US-Amerikaner…

– Linke Denker: Nachdem bereits Sartre, Habermas und Hobsbawm dran glauben mussten, ist diesmal Slavoj Žižek dran. Der Slowene gilt als einer der umtriebigsten Philosophen unserer Zeit. Der schrullige Entertainer hat zu nahezu jedem Thema etwas zu sagen. Zeit für ein kritisches Portrait.

– #SAGNEINZUMLINKSSEIN: Unternehmen werben immer stärker mit „Awareness“ und politischem Opportunismus, um ihre Produkte unters Volk zu bringen. Den Kunden geht die woke Bevormundung allerdings zunehmend gegen den Strich und jüngste Beispiele aus den USA zeigen, dass die Verbraucher deutlich mehr Macht besitzen als vermutet. Das Ende linker Vorherrschaft auf den Märkten?

Wie geht es mit der dahinsiechenden BRD weiter? Ja, wir verarmen, aber dass Deutschland noch nicht am Ende ist, zeigen die Entwicklungen in Sonneberg oder die jüngsten Wahlumfragen aus Thüringen, Brandenburg oder Sachsen-Anhalt. Es tut sich was im Land der (früheren) Dichter und Denker und auch PI-NEWS und die KRAUTZONE leisten ihren Beitrag zur Veränderung. Helfen Sie dabei mit und bestellen Sie das neue Heft der KRAUTZONE oder schließen am besten gleich ein Abo ab.

