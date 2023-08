Von WOLFGANG HÜBNER | Heutige FAZ-Schlagzeile auf Seite 1: „Lindner in Kiew: Die Ukraine ist im Haushalt fest eingeplant“. Das muss so wenig kommentiert werden wie der fanatische Russenhass der FDP-Rüstungslobbyistin Marie-Agnes Strack-Zimmermann.

Erinnert werden soll aber an die Situation vor der Bundestagswahl 2021: Waren es damals nicht sogenannte „liberalkonservative“ Kreise und limitiert kritische Foren wie „Tichy“ oder „Achgut“, die direkt oder indirekt zur Wahl der FDP aufriefen, weil Stimmen für die AfD in solchen Kreisen als höchst unfein gelten?

Bekanntlich war die Lindner-FDP bei der Wahl sehr erfolgreich. So erfolgreich, dass sie jetzt neben den Grünen der Hauptkriegstreiber in Deutschland ist. Und dazu noch Garant eines gewaltigen Steuergeldtransfers in die hochkorrupte Ukraine oder was von der noch übrig ist.

Lindner als Finanzminister verantwortet immer größere Schuldenlasten, um den Ampel-Wahnsinn zu finanzieren. Die Infrastruktur in Deutschland verfällt weiter, der Wohnungsbau kollabiert. Macht nichts, der gescheiterte Unternehmer und Hochzeitsprotzer der FDP weiß, was er seinen Kumpanen in Washington wie Kiew schuldig ist.

Und jede Wette: Vor der nächsten Bundestagswahl werden die „Liberalkonservativen“ samt „Tichy“ und „Achgut“ erneut darüber palavern, dass selbst die Lindner-FDP doch irgendwie besser sei als diese so schrecklich radikalisierte AfD!

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

