Stephen Sackur von der legendären „HardTalk“-Sendung des BBC hat den stellvertretenden AfD-Vorsitzenden Peter Boehringer zum Umfrage-Aufschwung der AfD in Deutschland interviewt. Das Gespräch ging am 29. und 30. August weltweit mehrfach für viele Millionen BBC-Zuschauer on air. Wie der Name sagt, war es „HardTalk“, bei dem sich Sackur und Boehringer auch „gezofft“ haben – doch neben den üblichen aus dem Kontext gerissenen Zitaten wurde auch über viele relevante Themen gesprochen, was ja mit der deutschen Kampagnen-Presse kaum noch möglich ist. 24 Minuten, die es sich lohnen anzuschauen – wenn auch leider nur in englischer Sprache.

