Von CONNY AXEL MEIER | Ein Wind fegt durch den Haltungs-Medien-Blätterwald. Es geht um ein bisher nur angedachtes Projekt einer Parteigründung vom Ökonomen Markus Krall, dem ehemaligen CEO der Degussa. Er möchte eine Partei rechts der CDU, aber links der AfD und ohne Brandmauer, ins Leben rufen. Ob Hans-Georg Maaßen, der ehemalige Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutzes, da, wie von Krall gewünscht, auch mitmacht, steht noch nicht fest. Immerhin ist Maaßen Vorsitzender der Werte-Union, die um offizielle Anerkennung bei der Union buhlt.

Auf jeden Fall hoffen die links-grünen Haltungsjournalisten darauf, dass, ihrem Wunschdenken entsprechend, das Wählerpotential der AfD so ein paar Prozente verlieren könnte. Eine Wagenknecht-Partei taugt dafür nicht. Diese wird allenfalls der siechenden Mauermörder-Partei „Die LINKE“ den Todesstoß verpassen. Wagenknecht hat aber keine Anschlussfähigkeit zu patriotischen und konservativen Kreisen. Sie war und ist Kommunistin.

Die potentiell Hauptgeschädigte einer Rechtspartei würde nicht die AfD sein, sondern die sich hinter der Brandmauer verschanzten Chistdemokraten, die aus der selbstgestellten Falle mit der Brandmauer nicht herausfinden und so den Grünen freiwillig die Regierungsgeschäfte überlassen, egal in welcher Konstellation. Auf immer und ewig. Reitschuster berichtet über die Ambitionen Kralls:

„Es gibt in den Bundestagsfraktionen der CDU/CSU und FDP etwa 20 bis 30 Prozent Abgeordnete, die wissen, dass der sozialistische Kurs ihrer Parteien sie in den Untergang führt. Denen sage ich: Sie haben in ein paar Wochen Zeit und Gelegenheit, sich zu entscheiden, das sinkende Schiff zu verlassen.“

Was will er anders machen? Krall klärt auf:

„Wir wollen dieses Land reformieren. Radikal. Wir wollen alle zum Teufel schicken, die es deformiert, den Rechtsstaat zerstört, unsere Innenstädte mit Kriminellen geflutet und die Wirtschaft ruiniert haben. Wir wollen die Leistungsträger befreien und die kriminellen Corona-Vergehen ahnden. Wir werden die Übergriffigkeit des Staates beenden. Wir werden das Zerstörungswerk von Murks&Merkel rückgängig machen, die Wirtschaft wiederbeleben, das Land wieder sicher machen, die Straßen von den Klebern befreien, die Sozialmigration nicht nur beenden, sondern rückgängig machen. Atlas wirft die Welt ab.“

Dem unvoreingenommenen Leser stellt sich allerdings die nicht unwesentliche Frage, was daran anders sein soll, als es die AfD nicht auch will? Was unterscheidet dieses Parteiprojekt von der AfD, außer dass sie von den anderen Parteien als „normal“ behandelt werden will. Eine AfD ohne Brandmauer werden? Obwohl sie im Wählerpotential der CDU/CSU wildern will? Das ist reichlich naiv. Solche Partei-Ausgründungen rechts der CDU gab es schon viele. Außer der AfD war keine einzige bundesweit erfolgreich.

Die 1983 von ehemaligen CDU-Mitgliedern gegründeten „Republikaner“ waren relativ schnell wieder verschwunden, nachdem der Verfassungsschutz auf sie angesetzt wurde. Damals noch mit Erfolg. Daher ist auch das Erstaunen der Regierenden groß, dass das erfolgreiche Rezept von damals mit der AfD nicht funktioniert. Alle Versuche, die AfD zu spalten und so zu zerstören, liefen ins Leere.

Luckes LKR, Pertrys „Blaue“ und Meuthen mit der Zentrumspartei erwiesen sich allesamt als Luftnummern. Die AfD wuchs weiter im Wählerzuspruch. Erst wurden bundesweit die zehn Prozent in den Umfragen geknackt, jetzt die 20 Prozent und die 30 Prozent sind absehbar. Krall warnt die CDU, dass diese von heute auf morgen verschwinden könne. Als Beispiel diene die italienische „Democrazia Cristiana“, die einst Italien dominierende Partei, die heute verschwunden ist.

Markus Krall ist nicht der Einzige, der eine Lücke im Parteienspektrum erkennen will, wo es keine gibt. Er wird auch nicht der Letzte sein. Wähler, die eine wirkliche Veränderung herbeiwünschen und Deutschland vom Kopf wieder auf die Füße stellen wollen, haben mit der AfD eine politische Heimat gefunden – Brandmauer, Hetze der Belehrungsmedien und Verfassungsschutz-Beobachtung hin oder her. Diese Wähler werden nicht zur CDU zurückkehren und brauchen auch keine AfD-Light.

Ob eine potentielle AfD-Regierung die aufgehäuften Probleme in Deutschland in angemessener Zeit lösen kann oder nicht, wissen wir nicht. Aber schlechter als die derzeitige Blockparteien-Regierung kann sie es gar nicht machen. Ob eine „Krall“-Partei das auch könnte, steht in den Sternen. Ob eine neue Partei gebraucht wird, wohl auch.

