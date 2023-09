Von CONNY AXEL MEIER | Das ist die zentrale Frage, die in Deutschland vermehrt gestellt wird. Die gegenwärtige Situation führt geradezu in eine ungewisse Zukunft. Alles, was bis vor etwa zehn Jahren noch als Dystopie erachtet wurde, findet vor unseren Augen statt. Die Flutung mit mohammedanischen Invasoren wird nicht gestoppt oder verlangsamt, sondern im Gegenteil von der derzeitigen Bundesregierung massiv gefördert. Die „Transformation“, die mutwillige Zerstörung von Wirtschaft und Gesellschaft, findet statt, egal ob man es “Great Reset“ nennen darf oder nicht.

Was gerade passiert

Das Habeck’sche Heizungsverschrottungsgesetz enteignet Millionen von Eigenheimbesitzern und verteuert die Mietpreise der viel zu wenigen Mietwohnungen massiv. Das Verbot von Fahrzeugen mit Verbrennermotor ab dem Jahr 2035 in der EU führt dazu, dass Normalverdiener sich kaum mehr ein Auto leisten können, während der öffentliche Nahverkehr verwahrlost. Die kontinuierliche Verteuerung von Energie, soweit zeitweilig vorhanden, und Lebensmitteln wird sich nicht aufhalten lassen. Die Meinungs- und Redefreiheit wird immer weiter abgeschafft. Die Infrastruktur zerfällt, die Bildungseinrichtungen verwahrlosen.

Bücher, sogar Kinderbücher, werden zensiert, genauso wie „Hass & Hetze“, was immer gerade darunter verstanden wird. Der Staat dringt in die Privatsphären der Bürger ein und schreibt ihm vor, was er zu essen hat, wie er wohnen soll, ob und wie er reisen darf und wie er zu denken hat. Wer das kritisiert, dem sind der Regierungsschutz, die Polizei und die Justiz auf den Fersen. Es drohen morgendliche Hausbesuche, drastische Geldstrafen, Kontensperrung und auch Haft. Ärzte, die ihrem Gewissen gefolgt sind und Leute, die sich weigern, den Kakao auch noch zu bezahlen, durch den sie von den Öffentlich-Belehrenden gezogen werden, sitzen im Gefängnis. Das einzige, was die Regierung vordringlich fördert, ist Transsexualität.

Was kommt?

Familie, Nation, Christentum, gesunder Patriotismus sind dann Relikte aus einer Vergangenheit, die immer weiter in Vergessenheit gerät. Die Industriekonzerne verlegen ihre Arbeitsplätze ins Ausland. Der Mittelstand und die Zulieferer werden folgen oder pleite gehen. Die Dienstleister haben bald weniger bis gar keine Kunden. Die Lieferketten zerbrechen und das Warenangebot verringert sich. Arbeitslosigkeit, Armut und unbezahlbare Energie für den Bürger folgen. Die Steuerlast wird steigen, die Renten noch weiter sinken, das Eigenheim unbezahlbar werden. Manche Gegenden, Stadtteile und ganze Städte werden von mohammedanischen Religionswächtern und Friedensrichtern beherrscht, die sukzessiv die Scharia für alle Bewohner durchsetzen.

Die innere Sicherheit kann dann weder von Polizei noch im Ausnahmefall militärisch gesichert werden. Bürgerkriegsähnliche Zustände werden an der Tagesordnung sein. Die Fronten verlaufen zwischen Ethnien und zwischen unterschiedlichen sozialen Schichten. Die reichen Stadtbewohner werden in „gated communities“ wohnen, der Rest in kriminalitätsbelasteten „shitholes“. Wer kann, der flieht auf die Dörfer oder wandert rechtzeitig aus. Eigene Netzwerke zu schaffen, auf die man sich verlassen kann, ist überlebensnotwendig. PI-NEWS-Autor Professor Eberhard Hamer hat letzte Woche einen Artikel veröffentlicht und Anregungen gegeben, wie sich der Einzelne in Zukunft schützen könnte und wo man den kommenden Crash am besten überleben kann. Es empfiehlt sich, diesen Artikel mit Bekannten zu teilen. Niemand kann dann mehr sagen, er habe es nicht kommen sehen.

Zunehmend mehr Bürger hoffen, dass mit einem Regierungswechsel diese Entwicklung noch zu stoppen sei und der fatale gesellschaftliche Absturz aufgehalten werden könnte. Das ist weitgehend eine Illusion.

Gibt es eine politische Lösung?

Betrachten wir ganz nüchtern, was passieren würde, wenn die AfD im Bundestag (und im Bundesrat) die absolute Mehrheit gewinnen würde oder eine wieder konservativ gewandelte CDU über die Brandmauer hüpft und mit der AfD eine Koalition einginge. Was würde sich ändern?

Gut, der Bevolkerungsaustausch würde etwas verlangsamt und illegale Einwanderer könnten abgewiesen werden. Die nächtlichen Flüge mit afghanischen „Ortskräften“ nach Deutschland würden eingestellt. Eine gewünschte Remigration könnte aber nicht unmittelbar umgesetzt werden, da linksgestrickte Richter und Beamte dies sabotieren würden. Die Sozialleistungen könnte man kürzen, alle überflüssigen „Gender“-Lehrstühle an den Universitäten streichen. Die Facharbeiterausbildung könnte gefördert und deren Löhne erhöht werden, soweit es dann noch Bedarf gibt. Für die Geschwätzwissenschaftler könnten die unzähligen Stellen als Gleichstellungsbeauftragte gestrichen werden. Die Bürokratie könnte man verschlanken, falls das möglich ist, und die Islamisierung könnte verlangsamt werden. Die Antifa und die Klimakleber könnten nicht mehr mit Steuergeld gefüttert werden und die alternativen Medien eine Aufwertung erfahren. Zensur kann zurückgefahren werden und in der Außenpolitik wieder deutsche Interessen vertreten werden. Das Corona-Staatsverbrechen könnte aufgearbeitet werden und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Den Impfopfern hilft es aber nicht. Nur der Gerechtigkeit.

Dennoch: Die Abwärtsspirale hält an! Umdrehung für Umdrehung, immer weiter! Nichts und niemand hält sie auf. Die Wirtschaft schrumpft, die Arbeitsplätze, die ins Ausland verlagert werden, kommen nicht zurück. Der vernichtete Mittelstand ist weg. Die Steuereinnahmen werden massiv weniger, trotz Steuererhöhungen. Die Armut geht nicht von alleine weg. Die Bandenkriminalität, die massenhaften Vergewaltigungen und die Clan-Kriminalität auch nicht. Die Versäumnisse der Vergangenheit lassen sich nicht in wenigen Jahren wieder gut machen. PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner ist zuversichtlich, dass eine Ablösung der Regierung vieles zum Guten wenden würde. Das kann man gerne diskutieren. Natürlich wäre es gut, wenn die grünen Deutschland-Zerstörer abgesägt würden. Nur ist der Schaden, den sie bisher angerichtet haben, nicht mehr umkehrbar. Das ist grünpolitisch so gewollt. Es soll die Zerstörung, die Transformation, nicht mehr rückgängig gemacht werden können.

Aus meiner Sicht ist es für Deutschland als Nation unerheblich, ob Aiwanger den gegen ihn angezettelten Putsch politisch überlebt oder nicht. Ob Antifa-Faeser gelogen oder gesetzwidrig handelt, macht keinen Unterschied für den Bürger. Ob die Kulturstaatssekretärin Claudia Roth Antisemitin ist oder nicht und ob Sahra Wagenknecht nun eine eigene Partei gründet oder nicht, ist egal. Es ändert am täglichen Überlebenskampf, der immer schwerer wird, nichts. Wichtiger ist, ob es nächstes Jahr einen Atomkrieg gibt, ob Ramstein und Umgebung durch eine Atomrakete zerstört werden, wenn Deutschland weiterhin Waffen und demnächst wohl auch ukrainische Kriegsdienstverweigerer an Selenskij ausliefert. Wichtig ist, ob wir in den nächsten Jahren am Leben bleiben, noch etwas zu essen haben und wir und unsere Angehörigen und Freunde gesund bleiben.

So gerne ich meinen Pessimismus ablegen würde. Ich kann nicht. Mit Wahlen lässt sich die Uhr nicht zurückdrehen, so sehr ich es mir wünschte. Treffen Sie lieber Vorkehrungen für Ihr eigenes Überleben. Das ist wichtiger.

