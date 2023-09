Gemessen am Bruttoinlandsprodukt belegt Deutschland weltweit (noch) den vierten Platz der wirtschaftsstärksten Nationen. Warum müssen also in einem vergleichbar wohlhabenden Land Debatten über Kinderarmut geführt werden oder besser gesagt: warum müssen deutsche Kinder in Deutschland unter Armut leiden?

Aktuell wird Politik so betrieben, dass man zunächst den gesamten Laden gegen die Wand fährt, um sich im Anschluss als den großen Retter vorspielen zu können. Ein Schmierentheater, was seinesgleichen sucht.

Die CDU/CDU hat nun in der vergangenen Plenarwoche ein 10-Punkte-Kinderzukunftsprogramm in die Debatte eingebracht, was nicht nur als Konter zur Kindergrundsicherung der Ampelparteien rund um Ministerin Lisa Paus zu verstehen ist, sondern auch die selbst verursachte Verschlimmbesserung der Thematiken Bildung, Zuwanderung und Fachkräftemangel. Eine Partei, die selbst in den vergangenen 16 Jahren in Regierungsverantwortung war und somit den aktuellen Zustand maßgeblich mitzuverantworten hat, will nun ihre Fehlpolitik unter den Teppich kehren und mit guten Vorschlägen ins rechte Licht rücken.

Martin Reichardt, familienpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, findet dazu eindeutige Worte: „Sie haben auch vergessen, dass Sie für die Zustände, die Sie hier anprangern, selbst Verantwortung tragen. [.] Sie haben mit Ihrer Politik der offenen Grenzen Kindern nicht nur die Zukunft, sondern auch das Leben genommen.“

Reichardt sprach dabei die in Vergangenheit durch Asylbewerber ermordeten und vergewaltigten Kinder an. Kinder, die von den Regierenden als sogenannte Einzelfälle bezeichnet werden.

„Das beste Kinderzukunftsprogramm heißt; schützen wir mit Deutschlands Grenzen auch Deutschlands Kinder. [.) Unsere Kinder werden immer mehr zur Minderheit im eigenen Land. Sie werden gemobbt, verachtet und verhöhnt in den Schulen, weil sie Deutsche sind. Scharia statt Grundgesetz gilt in vielen Klassenzimmern.“ so der AfD-Abgeordnete weiter.

Eine Vielzahl der Altparteien-Politiker schickt die eigenen Kinder auf Privatschulen und muss sich somit nicht mit der Realität auseinandersetzen. Wie in vielen Bereichen des Lebens, leben Politiker in ihrer eigenen Welt, ganz weit weg vom Volk.

Aber bereits auf kommunaler Ebene stürzen die ersten (Brand)mauern ein. Viele Mandatsträger der CDU beklagen die Zustände vor Ort. Ungehinderte und vor allem unkontrollierte Zuwanderung hat die Lage in Städten und Kommunen unhaltbar gemacht, die Belastungsgrenzen sind nicht nur erreicht, sie sind überschritten. Frei nach dem Motto: Die Geister, die ich rief.

Die CDU/CSU verhält sich wie so oft wie eine Fahne im Wind und mutiert zum Steigbügelhalter für Rot/Grün. Von Scheinheiligkeit nicht zu übertreffen, stimmte sie am Freitag gegen den Antrag der AfD-Bundestagsfraktion, Bundesinnenministerin Nancy Faeser von ihrem Amt zu entheben. Entsprechend muss dem Wähler klar sein: wer CDU/CSU wählt, bekommt eine links-ideologische Gesinnungspolitik, die Deutschland in den Abgrund treibt.

