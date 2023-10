Andrea Kiewel ist seit vielen Jahren Moderatorin des ZDF-Fernsehgartens, sie bezeichnet sich selbst als „glühende Verfechterin der Notwendigkeit des öffentlich-rechtlichen Fernsehens“. Das mag daran liegen, dass sie beim ZDF nicht schlecht verdient, sie kann sich so neben Frankfurt eine Zweitwohnung in Tel Aviv leisten und ihren Freund dort regelmäßig besuchen.

Für Kiewel arbeitet „in ihrem Wunschdenken“ bei der Tagesschau und bei den Tagesthemen die Crème de la Crème der politischen Journalisten, wie sie in der Jüdischen Allgemeinen schreibt. Insofern nahm sie mit Erstaunen und Empörung zur Kenntnis, dass gerade bei ihren so geschätzten Kollegen das Hamas-Narrativ um den neben einem Krankenhaus verbrannten Parkplatz unkritisches Gehör fand. Kiewel:

Am Mittwoch berichten in der ARD sowohl die »Tagesschau« als auch im Anschluss die »Tagesthemen« über einen mutmaßlichen israelischen Angriff auf ein Krankenhaus in Gaza. Der Moderator spricht von mutmaßlich 500 gestorbenen Zivilisten und Hunderten Verletzten.

[…]

Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung der »Tagesschau« und der »Tagesthemen« in der ARD hat es längst Stimmen von Experten, Geheimdiensten und unabhängigen Quellen gegeben, die die Behauptung der Terrororganisation Hamas infrage stellten. Auch die Richtigkeit der Bilder von der Zerstörung wurde sehr zeitnah bezweifelt. Die Verantwortlichen der Hauptnachrichtensendungen der ARD waren taub auf allen Ohren.

[…]

WIE, um alles in der Welt, kann die Redaktion der wichtigsten und bekanntesten Nachrichtensendungen im deutschen Fernsehen die Propaganda von Terroristen als Quelle verwenden?

WIE, um alles in der Welt, kann überhaupt jemand auch nur einen Buchstaben aus dem Mund einer bestialischen Terrororganisation als bare Münze nehmen?

Die Fragen sind richtig gestellt. Die Antwort dürfte in der ideologischen Verblendung der linkslastigen ARD-Tagesschau liegen. PI-NEWS hat dies häufig genug thematisiert und wird das auch weiterhin tun. Andrea Kiewels Rezept dagegen lautet:

Diese Redakteurinnen und Redakteure [sollten sich] ein für alle mal Folgendes hinter die Ohren, in die Handinnenflächen schreiben und Post-its mit genau folgendem Satz an die Computerbildschirme kleben:?»Terroristen, Schlächter, Mörder, Bestien, Geiselnehmer sind keine Quelle. Niemals!« Das ist keine Bitte. Das ist eine Haltung. Ein Credo. Genau darum geht es jetzt. JETZT!

Wir bezweifeln, dass ein Post-it am Computerbildschirm da noch weiterhelfen kann. Man könnte ihnen den an den Kopf nageln und sie würden es immer noch nicht verstehen. Die Lösung heißt Abschaffung des „öffentlich-rechtlichen“ Propaganda-Fernsehens in seiner jetzigen Form und seine Ersetzung durch einen Journalismus, wie ihn Hanns Joachim „Hajo“ Friedrichs einst propagierte und prägte.

Like