Am Donnerstag gab Bundeskanzler Olaf Scholz anlässlich des kommenden Zusammentreffens des Europäischen Rats eine Regierungserklärung ab, in der er unter anderem auf die Geschehnisse im Nahen Osten einging.

Der Bundestagsabgeordnete Robert Farle stimmte den Ausführungen des Kanzlers hinsichtlich seiner Einschätzung der Lage in Israel zu. Das Gebot der Stunde ist es, den Ausbruch eines Weltenbrandes zu verhindern.

Farle: „Was ich über alle Maße hinaus beschämend finde, ist, dass zum Beispiel in Berlin-Kreuzberg/Friedrichshain nach 80 Jahren wieder jüdische Geschäfte und Wohnhäuser mit Davidsternen gekennzeichnet worden sind. Das darf es in Deutschland nicht geben.“

Was den Ukraine-Konflikt betrifft, legt der Kanzler nach Ansicht von Farle jedoch andere Maßstäbe an den Tag. Scholz kündigte an, die Unterstützungsleistungen an die Ukraine fortzusetzen und damit einerseits das sinnlose Sterben zu verlängern als auch die Gefahr der Ausweitung des Konflikts auf andere Staaten zu riskieren. Dem widersprach Farle vehement.

CDU-Chef Friedrich Merz hatte zuvor Scholz wegen seiner ambivalenten Haltung bezüglich der Ukraine-Unterstützung massiv angegriffen. Merz machte Scholz tatsächlich zum Vorwurf, dass er sich entgegen den Forderungen seitens seiner kriegslüsternen grün-gelben Koalitionskollegen weigert, Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern. Merz sagte allen Ernstes, dass „der Sieg der Ukraine“ im deutschen und europäischen Interesse liegen würde.

Derweil wird immer deutlicher, dass sich in den USA die Stimmen mehren, die einen Exit aus dem Ukraine-Konflikt anstreben. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, sagte kürzlich, dass die USA hinsichtlich der Unterstützung für die Ukraine am Ende der Fahnenstange angekommen seien. Immer weniger US-Politiker glauben noch daran, dass die Ukraine Russland besiegen könne, was für sich genommen von Anfang an eine absurde Vorstellung gewesen war.

Die ukrainische Gegenoffensive wurde zum Himmelfahrtskommando für die rund 100.000 gefallenen ukrainischen und zum Teil zwangsrekrutierten Soldaten und nicht zuletzt ein militärisches Fiasko.

Farle an Scholz und Merz gerichtet: „Notwendig ist ein Waffenstillstand und das Hochfahren aller diplomatischen Bemühungen, um diesen Krieg zu Ende zu bringen, damit nicht noch mehr Ukrainer dort sterben. Denn das dürfen wir nicht zu verantworten haben, dass wir die unter Druck setzen, Russland zu besiegen. Welch ein Irrsinn, den Sie auch noch propagieren, Herr Merz, das geht gar nicht. Lassen Sie das den Blackrock machen und all die Leute, die hinter ihn steht, aber wir als Deutschland haben uns für den Frieden stark zu machen.“

