Das wird die Karten um eine mögliche AfD-Regierung neu mischen: In Erfurt hat sich ein Bündnis aus mehreren Parteien und Vereinen gegründet, um bei den anstehenden Landtagswahlen in Thüringen am 1. September 2024 das „rechtskonservative Spektrum“ anzusprechen (darunter Freie Wähler und DieBasis). „Werte-Union“-Vorsitzender Hans-Georg Maaßen (CDU) war ebenfalls Gast auf der Veranstaltung. Wie wird sich dieser Zusammenschluss auf Mehrheitsverhältnisse in Thüringen auswirken? Wer wird profitieren? Darüber sprechen COMPACT-Chefredakteur Jürgen Elsässer und TV-Chef Paul Klemm.

