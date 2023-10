Von GEORG S. | Jeden Tag marschieren 1000 Mann über unsere Grenze ein. Jeden Tag müssten also mindestens 2000 Mann wieder ausmarschieren. Diese 2000 Mann, die jeden Tag ausmarschieren, müssen das politische Ziel sein!

Um es ganz deutlich zu sagen: Wir wollen diese Leute nicht im Land haben, so einfach ist das! Wir wollen ihre sogenannte „Religion“ nicht, wir wollen ihre Kopftücher nicht, wir wollen ihre sogenannte „Kultur“ nicht, wir wollen ihre politischen Probleme nicht, wir wollen keine arabischen Clans, keine türkische Drogenmafia und keine Bettelbanden aus der Walachei. Wir wollen das alles in Deutschland nicht haben!

Deshalb wollen wir auch keine „Steuerung der Zuwanderung“ und keine „Nachbesserung der Migrationspolitik“ und keine „Neuordnung von Asylverfahren“. Wir wollen mit diesem ganzen bürokratischen Quark überhaupt nicht mehr belästigt werden. Wir wollen keine Stellschrauben drehen, sondern das gesamte Getriebe außer Kraft setzen. Wir haben nämlich eins gelernt: Wir haben gar nichts davon!

Rund 300.000 Ausländer sind in Deutschland ausreisepflichtig, aber immer noch hier. Dieser Staat ist ein Affenzirkus! Notwendig wäre: Diesen ausreisepflichtigen Ausländern sofort jede Geldzahlung verweigern! Kein Cent unseres Geldes mehr an Leute, die kein Recht haben, sich in Deutschland aufzuhalten! Diese Leute sind alle irgendwie nach Deutschland reingekommen, also kommen sie alle auch irgendwie raus. Der Hunger wird es schon richten, wenn kein Geld mehr aufs Konto fließt. Es ist nicht unser Problem, wie diese Leute selber ihre Heimreise organisieren, ihre Herreise haben sie ja auch selber organisiert.

Das Asylrecht brauchen wir auch nicht mehr in Deutschland. Der Staat hat dieses Recht jahrzehntelang missbraucht. Er hat unser Staatsvertrauen und unseren guten Glauben schamlos ausgenutzt. Er hat uns Lügen und Märchen aufgetischt, um uns weich zu klopfen, damit wir unsere eigene Umvolkung auch noch brav bezahlen. Der Staat hat uns belogen und betrogen. Wir können diesem Staat nie wieder trauen! Deshalb: Schluss mit dem Asylrecht! Dieses Recht hat seine Chance gehabt und ist komplett gescheitert! Keine Träne weinen wir diesem Recht hinterher! Angebliche Verpflichtung aus der deutschen Geschichte? Wir pfeifen drauf! Jede Generation muss sich um sich selber kümmern. Wir sind lange genug ausgebeutet, belogen und betrogen worden, es reicht jetzt!

Einbürgerungen brauchen wir auch nicht. Dadurch schaffen wir uns nur Minderheiten im Land, die politische Forderungen stellen. Irgendwann werden diese Minderheiten dann Mehrheiten sein, und wir haben das Nachsehen. Einbürgerungen bringen uns deshalb gar nichts! Wer hier arbeiten will und Arbeit findet, kann in Deutschland gern als Gastarbeiter wohnen. In Deutschland gutes Geld zu verdienen ist schon Grund zur Dankbarkeit genug, da braucht man nicht noch einen deutschen Pass. Und wer hier nicht arbeitet, auf der faulen Haut liegt, auf Kosten anderer Leute schmarotzt und Steuerzahler ausbeutet: Tschüss, zurück ins eigene Land!

Kein Geld und kein Aufenthalt ohne Arbeit! Kein Asylrecht! Keine Einbürgerungen! Schluss mit dem ganzen Affentheater!

1000 Mann rein, 2000 Mann raus, jeden Tag, also 365.000 Mann Minus-Zuwanderung jedes Jahr. 3,65 Millionen Mann Minus-Zuwanderung in zehn Jahren. Dann haben wir in zehn Jahren auch wieder zivilisiertere Verhältnisse: Mehr Sicherheit, weniger Kriminalität, bessere Schulen und mehr Geld in der eigenen Tasche. Remigration – das muss das prioritäre politische Ziel sein!

Like