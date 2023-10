18,4 Prozent – mit diesem Wert gelang der AfD vor einer Woche in Hessen das beste Ergebnis, das die Partei jemals bei einer Landtagswahl in Westdeutschland verbuchen konnte. In einigen Wahlbezirken stimmten über 30 Prozent der Wähler für die Blauen. Die junge Partei eilt derzeit von Erfolg zu Erfolg und selbst eine mögliche Regierungsbeteiligung nach den Landtagswahlen im nächsten Jahr scheint auf einmal gar nicht mehr so abwegig.

Was bedeutet der plötzliche Höhenflug der AfD für die politische Landschaft der BRD und welche Folgen hat das Erstarken der Alternative für das restliche Parteiensystem? Hat die AfD überhaupt das Personal und den tatsächlichen Willen zur politischen Gestaltung oder hat man es sich längst in der Rolle als Protestpartei eingerichtet? Mit diesen Fragen befasst sich die neue Krautzone #35.

In einem großen Exklusiv-Interview steht die Parteisprecherin Alice Weidel der Krautzone Rede und Antwort und erzählt unter anderem, wie sie bereits als junges Mädchen in ihrer Heimatstadt mit den negativen Folgen islamisch geprägter Einwanderung zu kämpfen hatte. Daneben zeigt die neue Ausgabe mit zahlreichen Grafiken, Schaubildern und Diagrammen, wie sich die AfD entwickelt hat und wer die vom Mainstream gehasste Partei eigentlich wählt. Partei der alten weißen Männer? Schon lange nicht mehr…

Daneben erwarten den geneigten Leser natürlich noch andere spannende Themen:

– So rechts ist die Welt: Weltweit wurden Menschen befragt, wie sie sich selbst politisch auf einer Links-Rechts-Skala einordnen. Die Krautzone zeigt, wer es in die jeweiligen Top Ten geschafft hat und ob Deutschland mal wieder eine Spitzenposition im Zur-Schau-getragenen Linkssein ergattern konnte.

– Konrad-Adenauer-Stiftung: Die größte Parteienstiftung Deutschlands verfügt über ein Budget, das so manchen deutschen Mittelständler vor Neid erblassen lässt. Gleichzeitig arbeiten über 1500 Menschen für das nach außen hin unauffällige politische Schwergewicht. Doch was genau macht die Konrad-Adenauer-Stiftung überhaupt und wie wirkt sie auf den politischen Willensbildungsprozess ein?

– Die Fast-Insolvenz des KATAPULT-Magazins: Wie schafft es eine der erfolgreichsten Zeitschriftenneugründungen von der medial hofierten Wachstumsrakete innerhalb kürzester Zeit zum Pleitekandidaten? Krautzone-Chefredakteur Florian Müller erklärt, warum die „linke Konkurrenz“ gerade so tief in der Krise steckt und wieso Katapult beileibe kein Einzelfall ist.

– Die BRD vor 20 Jahren: Möllemann, Friedman, Hohmann. Sie alle stolperten über ihre eigenen Füße und wurden schließlich abserviert – einer hat es gut überstanden. Was vor 20 Jahren möglich war – und was nicht. Wie hat sich das politische Klima verändert?

Zusätzlich gibt es noch zahllose andere Themen im neuen Heft 35 und die Krautzone beweist wieder einmal, wie informativ und unterhaltsam rechts-patriotische Printzeitschriften doch sein können. Das besondere Schmankerl: Beim satirischen „Spiel der BRD“ muss man sich durch zahlreiche Widrigkeiten schlagen und schließlich die Macht im Reichstag an sich reißen. Doch der Weg ist steinig…

