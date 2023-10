Von CONNY AXEL MEIER | Haben Sie sich in den letzten drei Jahren gegen die Maßnahmen der Bundesregierungen zur Eindämmung von Corona gewehrt? Haben Sie sich gegen Impfungen mit mRNA-Produkten ausgesprochen? Haben Sie gegen die Masseninvasion von Mohammedanern aus der dritten Welt protestiert? Haben Sie jemandem gesagt, dass Sie den Islam nicht für eine Religion des Friedens halten? Haben Sie sich für Remigration stark gemacht? Haben Sie durchblicken lassen, dass Sie die Zwangssexualisierung von Kindern ablehnen? Oder gesagt, dass Sie dieses „Gender-Gaga“ nicht so toll finden? Schlimmer noch: Dass Sie friedliche Lösungen gegenüber dem Krieg bevorzugen? Dass Sie Angst um Ihre Kinder haben?

Wenn Sie eine dieser Fragen mit ja beantworten können, dann sind Sie künftig ein Fall für die staatlich angeordnete Umerziehung! Zusätzlich werden Ihr Vermieter, Ihr Arbeitgeber, Ihre Kunden und Lieferanten, Ihr Sportverein, Ihre Sparkasse und Ihr Metzger um die Ecke durch Verfassungsschutzbeamte darüber informiert, dass Sie wahlweise ein „Delegitimierer des Staates“, „Demokratiefeind“, ein „Staatsfeind“, ein „Reichsbürger“, ein „Querdenker“, ein „AfD-Sympathisant“, ein „Rechtsextremist“ oder ein „Nazi“ sind. Wie die Umerziehung stattzufinden hat, ist noch nicht abschließend geklärt. Da bleibt das neue Verfassungsschutzgesetz aus dem Hause Faesers noch bewusst vage. Der Gestaltungsspielraum ist groß. Erfahrungsgemäß bieten sich geschlossene Lager, also so eine Art Gulag, an. Darin haben die Deutschen schon reichlich Erfahrung. Man muss dabei ja nicht gleich an die Rheinwiesenlager der Amerikaner denken.

Was sich ändert

Die politische Umerziehung heißt im Gesetz auch nicht Umerziehung, sondern „Deradikalisierung“. Dass dies nur ein anderes Wort für Umerziehung ist, sei geschenkt. Erich Mielke schaut aus der Hölle zu und ärgert sich, dass er nicht schon früher im Staatssicherheitsdienst der DDR auf diese grandiose Idee gekommen ist, Umerziehungslager, wie es sie in der Sowjetunion schon getestet wurden, auf deutschem Boden zu installieren. Aber was die SED nicht geschafft hat, holt die Ampel jetzt nach.

Ganz vorne dabei ist die FDP mit Justizminister Marco Buschmann. Über das Gesetz wird der Bundestag im November abstimmen. Es werden vermutlich alle Parteien, außer der AfD, dafür stimmen. Innenministerin Nancy Faeser wird es als Erfolg im „Kampf gegen Rechts“ feiern, zumal heute ja alles als rechtsextrem gewertet wird, was rechts der woken, linksgrünen Merkel/Merz-CDU/CSU sein politisches Aussätzigen-Dasein fristet. Das Belehrfernsehen wird in Dauerschleife über dieses Vorhaben positiv berichten und den Zuschauern erklären, dass dieses Verfassungsschutzgesetz in der Neufassung alternativlos sei. Die Regierung bekämpft schließlich den Extremismus. Wer wollte da schon Nein sagen?

Was droht?

Stellen wir uns die Umsetzung des Stasi 2.0-Gesetzes praktisch vor. Sie werden an Ihrem Arbeitsplatz abgeholt und zur „Befragung“ mitgenommen. Sie werden damit konfrontiert, dass Sie im August 2021 an einer Demonstration in Berlin teilgenommen haben, die sich gegen die Maßnahmen der Bundesregierung gerichtet hat. Ferner sei erwiesen, dass Sie auf einem „islamfeindlichen Internetportal“ mindestens fünfmal verschiedene Artikel kommentiert haben. Sie wurden deshalb vom zuständigen Landesamt für Verfassungsschutz dazu auserkoren, Ihnen eine zweite Chance zu geben, Ihre Verfassungstreue dadurch zu beweisen, dass Sie sich einer sechsmonatigen „Deradikalisierung“ unterziehen müssen.

In der Folge werden Sie in ein Umerziehungslager in einer Ortschaft westlich von München oder in einem malerischen, kleinen Ort im Harz verbracht und Sie unterschreiben einen Zettel, auf dem steht, dass Sie sich freiwillig dieser Maßnahme unterziehen. Dort erwarten Sie Gruppentherapien, Einzelindoktrinierung, gemeinsames Arbeiten und sozial erwünschtes Verhalten. Die Ihnen durch den Aufenthalt entstehenden Kosten können Sie nach erfolgreichem Abschluss in monatlichen Raten zurückzahlen. Sollte die Deradikalisierung nicht wie gewünscht Erfolg zeigen, so kann da durchaus medikamentös nachgeholfen werden.

Danach fühlen Sie sich als fröhlicher Sklave der EU-Behörden und der Bundesregierung wie neu geboren. Sie werden künftig alle “Maßnahmen“ der Regierung freudig jubelnd begrüßen und der „Gesellschaft“ dadurch zeigen, dass sie jetzt ein anständiger, toleranter und geläuterter Bürger geworden sind. Einer Rückkehr an Ihren Arbeitsplatz steht nichts mehr im Wege. In der Zwischenzeit hat sich Ihr Ehemann bzw. Ihre Ehefrau von Ihnen getrennt und die Kinder mitgenommen, weil die Behörden ihn/sie gedrängt hat, sich nicht mehr Ihrem schädlichen Einfluss auszusetzen. Alles zum Wohle der Gemeinschaft!

Das neue Stasi 2.0-Verfassungsschutzgesetz

Gut, das glauben Sie nicht und halten dieses Szenario für übertrieben, als Fiktion? Sie denken, so schlimm wird es schon nicht kommen? Josef Kraus hat für Tichys Einblick das Gesetz aufgearbeitet und ausführlich erklärt. Hier der §20 des neuen Verfassungsschutzgesetzes, wie im Orginaltext abgebildet:

Kurz zusammengefasst in wenigen Worten ist folgendes geplant:

Regierungskritiker deradikalisieren, also umerziehen! Die Opposition einsperren! Ihnen ihr Geld wegnehmen!

Wer noch glaubt, das wäre mit einer Demokratie vereinbar, der glaubt auch, dass der Mond aus grünem Käse besteht. Das Land wird zunehmend totalitärer und die Regierenden brauchen ihre Absichten gar nicht mal mehr zu verstecken, sondern sie werden im November offen artikuliert. Meinungsfreiheit und Selbstbestimmung sind Werte von gestern. Den Leuten wird wohl erst ein Licht aufgehen, wenn ihre eigenen Bankkonten beschlagnahmt, ihre Eigenheime mit Migranten bis unters Dach belegt, ihr Auto stillgelegt und ihre Familien auf der Straße stehen, frieren und ausgeraubt werden.

Was tun?

Solange sollte niemand warten. Es gilt, rechtzeitig Vorsorge zu treffen, wie mit der künftigen, sich jetzt schon täglich verschlechternden Situation umzugehen ist. Es wird schneller gehen als wir uns das womöglich vorstellen können. Der Rechtsstaat zerfällt vor unser aller Augen. Die öffentliche Sicherheit ist nicht mehr gewährleistet. Die steuerzahlende Bevölkerung wird ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Der Wohlstand zerfällt rapide. Armut droht für alle, außer den Nutznießern des kaputten Systems. Wer mit dem Leben davonkommen will, muss jetzt vorsorgen. Aber: Die Stasi 2.0 wacht über Sie, denn es geschieht ja alles zu Ihrem Wohl!

