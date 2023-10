„Endlich ein Deutscher“, werden sich die Nachrichtenmacher von ARD und ZDF gedacht haben, als sie die möglichen Anschlagspläne eines Islamisten am Mittwoch in den Nachrichten brachten. Endlich besteht die Möglichkeit, ein lang gepflegtes Narrativ mit Leben zu erfüllen. Es lautet:

Es gibt solche und solche. Nicht nur bei Ausländern, auch bei uns. Nicht nur die insbesondere seit 2015 eingewanderten Ausländer neigen zu Terror, sondern natürlich auch Deutsche. Insofern hat die Flüchtlingspolitik von Merkel keine zusätzliche Gefahr geschaffen, sagen sie.

Dass Terroristen meistens „Allahu akbar!“ rufen bei einem Anschlag und nicht „Gelobt sei Jesus Christus!“ scheint ihnen eine merkwürdige und unverständige Laune der statistischen Verteilung zu sein. Deutsche jedenfalls neigen auch zu Terror, finden sie, und am Mittwoch konnte man endlich einen Beweis liefern. Hier die O-Töne zum mutmaßlichen Islamisten von Duisburg in den Nachrichten vom Mittwoch:

Heute, ZDF, 19 Uhr (Minute 9:48, 10:18):

Ein Mehrfamilienhaus in Duisburg gestern Nachmittag. Hier wurde Tarik S. festgenommen. Gegen den 29-Jährigen wird nun ermittelt, nach Hinweisen auf Anschlagspläne. […] Laut Medienberichten könnte Tarik S. geplant haben, mit einem Lastwagen in eine pro-israelische Demonstration zu fahren. Der Mann, in Ostwestfalen aufgewachsen, kämpfte für den Islamischen Staat in Syrien […].

Tagesschau, ARD, 20 Uhr (Minute 9:13):

Gegen den gestern in Duisburg festgenommenen Terrorverdächtigen ist Haftbefehl erlassen worden. Ihm wird vorgeworfen, mit einer Kontaktperson in Syrien einen Anschlag in Deutschland geplant zu haben. Der 29-jährige Deutsche ist vorbestraft wegen Mitgliedschaft in der Terrorgruppe „Islamischer Staat“. […] Tarik S. ist in Bielefeld geboren, deutscher Staatsbürger.

Heute-Journal, ZDF, 21:45 Uhr (Minute 15:45):

Gegen den in Duisburg festgenommenen islamistischen Gefährder ist Haftbefehl erlassen worden. Laut Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf soll sich der 29-jährige gebürtige Deutsche gegenüber einem Chat-Partner in Syrien bereit erklärt haben, einen islamistisch motivierten Anschlag auf eine Pro-Israel-Demonstration zu verüben.

Tagesthemen, ARD, 22:15 Uhr (Minute 31:37):

Gegen den gestern in Duisburg festgenommenen Terrorverdächtigen ist Haftbefehl erlassen worden. Ihm wird vorgeworfen, mit einer Kontaktperson in Syrien einen Anschlag geplant zu haben. Der 29-jährige Deutsche ist vorbestraft wegen Mitgliedschaft in der Terrorgruppe „Islamischer Staat“.

Nun ist es natürlich zu begrüßen, dass die Nationalität genannt wird, um ein umfassendes Bild über den Hintergrund eines Menschen zu erhalten. Insbesondere der Islam scheint bei der Sozialisation von jungen Menschen ein erhebliches Gewicht zu besitzen. Und zwar in negativer Hinsicht, zum Beispiel in seiner Haltung zu Frauen, zu Andersgläubigen, zu Juden insbesondere, zum Staate Israel. Wie sich eben hier zeigte.

Es greift dann aber zu kurz, zu sagen, der ist einer von uns, da hat eben unsere Erziehung versagt, ein weiteres Narrativ aus dem grün-bunten Wortbaukasten.

Die Sozialisation erfolgte bei diesem Tarik mit Sicherheit durch islamische Eltern, nicht durch Deutsche, die dieser Religion nur in seltenen Fällen angehören. Es ist anzunehmen, dass er sich mit seinem Chat-Partner sogar auf Arabisch unterhielt. Seine Kleidung weist ebenfalls auf eine andere Gegend dieser Welt hin und sein erbitterter Fanatismus soundso. Tarik S. ist kein Deutscher, jedenfalls nicht, was unsere Werte angeht. Bestenfalls besitzt er die deutsche Staatsbürgerschaft. Eine Diskussion solch unangenehmer Wahrheiten sollte statt wohlfeiler grüner Etikettierungen erfolgen, um nicht bald die nächste Überraschung zu erleben, wie jetzt gerade die über den Judenhass eingewanderter Moslems.

