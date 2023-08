Über die Christenverfolgung durch gläubige Moslems in Pakistan hat PI-NEWS erst kürzlich berichtet. Anlass für das Niederbrennen von Kirchen und Wohnhäusern in einem christlichen Stadtviertel von Jaranwala waren zwei angeblich aus einem Koran gerissene Seiten, die auf den Boden geworfen worden wären.

Die FAZ griff den Fall am Donnerstag in einem vertiefenden Artikel „Zurzeit ist es die Hölle für uns Christen in Pakistan“ (hier ohne Bezahlschranke) noch einmal auf und veröffentlichte dazu interessante Details. Die im Folgenden zitierten zeigen, wie reizbar und unduldsam die angebliche „Religion des Friedens“ und „der Toleranz“ ist, wenn sie sich in der Überzahl befindet, so wie in Pakistan:

Auch die Kirche von Pastor Sirfaraz wurde angezündet. „Wir haben viel für dieses Land geopfert, aber sie haben keinen Respekt vor uns“, sagt er.

Man habe stets Rücksicht genommen und sich eingeschränkt. Um die Muslime nicht zu provozieren, sei in seiner Kirche weder gesungen noch geklatscht worden, auch die Glocken läuteten nicht.

Pastor Sirfaraz und seine Frau sind nach den Ausschreitungen nach Jaranwala zurückgekehrt. Sicher fühlen sie sich jedoch nicht. Die Angst vor ei­ner Rückkehr der Angreifer sitzt tief.

Aus Rücksicht auf die Moslems wurden die Glocken nicht geläutet und in der Kirche verhielt man sich still, „um die Muslime nicht zu provozieren“. Genutzt hat es nichts, gar nichts. Umgekehrt wird uns in Deutschland eingeredet, dass der Muezzinruf zu dulden sei, um damit Toleranz zu zeigen. Toleranz gegenüber den Intoleranten?

Henryk M. Broder hat dazu am 14.10.2022 in einem Gespräch mit der WELT folgenden interessanten Vorschlag gemacht (ab 4:22):

„Ich finde es sehr gut, dass morgen, glaube ich, in Köln zum ersten Mal ein Muezzinruf ertönen wird. Das ist ein Schritt vorwärts in die richtige Richtung, in die Multikulturalität und Diversität. Ich hätte nur für diesen Fall vorgeschlagen, dass es ein Abkommen gibt: Wir lassen den Muezzin hier singen, wenn in Saudi-Arabien, Afghanistan und Pakistan die Kirchenglocken läuten. Das wäre ’ne faire Idee, finde ich.“

Schade, dass Muslime aus Köln und aus dem Rest der Republik sich dazu nicht äußern mögen. Regelmäßig bietet PI-NEWS den Verbänden an, ihre Stellungnahmen dazu auf diesem Blog zu veröffentlichen. Das ist aber dann doch wohl zu schwer, diese offensichtliche Doppelzüngigkeit, die Intoleranz und Brutalität im Namen des Islam irgendwie zu rechtfertigen oder schönzureden.

