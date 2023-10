Von WOLFGANG HÜBNER | Die Wahlerfolge der AfD in Hessen und Bayern sowie der Zuwachs für die Freien Wähler in Bayern signalisieren eine wichtige Trendwende in der deutschen Politik und Gesellschaft: Den Anfang vom Ende der grünlinken Dominanz. Es wird noch ein langer Weg, bis diese Entwicklung erfolgreich durchschritten sein wird. Doch gibt es einen verlässlichen und mächtigen Wegbegleiter zum Ziel, nämlich die Realität. Bei all denen, die am Sonntag nicht mehr eine der Parteien des politischen Kartells gewählt haben, hat die Realität schon Macht gewonnen. Und es werden noch viele folgen, die jetzt noch gezögert haben, aber ermutigt wurden.

Seit vielen Jahrzehnten wurde den Deutschen ins Hirn und Herz eingeimpft, links und grün sei gut, rechts aber sei schlecht und gefährlich. Hunderte Millionen Steuergelder werden alljährlich für die Verbreitung dieser Botschaft ausgegeben. Und der spendable Machtkomplex war bis kurz vor diesem 8. Oktober 2023 offensichtlich der Meinung, dem eingeschüchterten, sich ins Private flüchtenden Volk alles zumuten zu können, selbst die beispiellose Überflutung mit ungebildeten Jungmännerarmeen aus den Krisenregionen der Welt.

Wenn einen Tag nach der Wahl nun das aufgeschreckte Kartell nach einer Wende in der Migrationspolitik ruft, dann nicht aus Einsicht, sondern aus Angst vor den schwindenden Ängsten der Regierten, dokumentiert in den erstaunlichen Prozentzahlen von AfD und Freien Wählern. Es ist also keine ehrliche Einsicht, die jetzt die Scholz, Söder oder Rhein dazu treibt, migrationspolitisch etwas zu tun. Deshalb ist große Skepsis und noch größeres Misstrauen hinsichtlich kommender Maßnahmen geboten. Zudem gibt es noch genug mächtige Kräfte und Institutionen, die weiter von der Asylflut profitieren wollen.

Es ist allerdings eine Illusion der Kartellpolitiker, mit einer wie auch immer gearteten Befriedung an der Migrationsfront könne die rechte Opposition um ihr ertragreichstes Thema gebracht werden. Denn die vielbeschworene „Zeitenwende“, also die bedingungslose Unterwerfung fundamentaler deutscher Interessen zugunsten derjenigen der US-Politik, fordert einen hohen, noch längst nicht annähernd genau bezifferten Preis. Es ist die Aufgabe rechter Politik, den Widerstand gegen eine extrem volksfeindliche Politik zu formulieren und anzuführen. Auch in dieser Hinsicht müssen die Ängste schwinden, auch in dieser Hinsicht ist die Realität von existenzieller Unsicherheit, Teuerung und Wirtschaftskrise der beste Verbündete.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

