„Wenn man sich darüber aufregen möchte, dass nur so eine ganz kleine Gruppe von Menschen das Geld der Krankenkassen, die Wartelisten der Ärzte völlig überdurchschnittlich strapazieren, und du was dagegen tun möchtest, dann musst du ja nicht mehr Menschen schneller abschieben, sondern Deutsche über 70 – dass du die einfach tötest“, witzelte der Kabarettist Moritz Neumeier am Sonntag in der 3sat-Sendung „Till Reiner’s Happy Hour“ (Video oben).

Natürlich nur als Satire. Und die darf alles, wenn sie im ZDF oder auf 3sat kommt. Doch sind die Deutschen, die Zuhörer, so reif, bei so etwas nicht (!) zu klatschen? Haben sie eine innere Barriere, die sich dagegen sperrt?

Oder klatschen und lachen sie, weil sie ja in einer Sendung sitzen, die staatlich ist, bei der das dann doch wohl in Ordnung sein muss, „die das darf“? Schließlich waren die Deutschen ja die Opfer.

Wer den Film über das Milgram-Experiment kennt, fühlt sich ein wenig an die dortigen Versuche erinnert. Es sollte herausgefunden werden, wie die Menschen zum Faschismus kommen, wie leicht sie sich verleiten lassen. Die besagte Sendung auf 3sat mit ihrem „Kabarettisten“ war so ein Experiment.

Es zeigte sich, dass immer noch viele einer „bunten“ deutschen Regierung händeklatschend auch in den Faschismus folgen würden. Es muss nur die richtige, dem Zeitgeist folgende und offiziell anerkannte Parole gerufen werden.

