Was wäre, wenn es einen Weg zum Glück und zum Besseren gäbe? Einen Weg, den jeder von uns für sich selbst einschlagen könnte? Einen Weg, der uns zu unserem wahren Potential führt? Einen Weg, der quasi nebenbei auch gleich die Welt heilen lässt?

Einen solchen Weg gibt es. Bestsellerautor Dr. Ruediger Dahlke und die Soziologin und Journalistin Mag. Elsa Mittmannsgruber zeigen in ihrem neuen Buch „Es kommt BESSER“ 25 mächtige Schlüssel, die das Leben und die Welt des Lesers verändern werden.

Auf den Blick wie vermeintliche Allerweltsweisheiten wirkend, hat jedes der Prinzipien eine enorme Kraft in sich. Je nachdem, was gerade zur Situation des Lesers passt, wird der eine oder der andere Schlüssel besser die nächste Schicksalstür sperren. Ganz nebenbei werden in diesem Buch wichtige Prinzipien der Spiritualität mitbehandelt und in gut verdaulichen Portionen angeboten. Persönliche Episoden und Anekdoten aus dem Lebensweg des Ganzheitsmediziners Ruediger Dahlke ermöglichen ein noch tieferes Verständnis für die Kraft der Veränderung.

Eines ist klar: Von nichts kommt nichts. Und so muss auch der Leser (an)erkennen, dass jede Veränderung mit und in ihm selbst beginnt. Mit diesem Buch gelingt das hervorragend. Jeder kann erkennen, wieviel Potenzial in ihm steckt, wieviel besser es noch werden kann und welch große Wirkungsmacht er hat.

Nebenjob Welt verändern

Das Beste: Dieses Buch hat durchaus Potential, die Welt ein Stück weit zu verändern. Denn: Wenn jeder von uns zuerst dafür sorgt, dass es ihm selbst besser geht, steckt sein inneres Strahlen andere damit an. Auf diese Weise wachsen das Gute und das Licht beständig an. „Wie viele kleine Laternen in dunkler Nacht, die nach und nach angehen und alles immer mehr erhellen. Und am Ende erstrahlt die Welt“, beschreibt Elsa Mittmannsgruber die beabsichtigte „Nebenwirkung“ des Buches.

„Das Erste und Wichtigste aber ist, dass das Buch einmal das Leben des Lesers zum Besseren verändert“, bringt es Dahlke auf den Punkt. Und Mittmannsgruber ergänzt: „Genau jetzt ist die richtige Zeit für diese Veränderung. Unsere Welt und wir sind mitten im Umbruch, die Zeiger stehen auf Wandel. Diese Energie der Neuerung können wir jetzt für uns nutzen – um unser Leben, unser Umfeld und damit die Welt auf eine neue Ebene zu bringen“.

Bestellmöglichkeit:

» Das Buch „Es kommt BESSER – 25 Schlüssel, die dein Leben und die Welt verändern werden“ kann hier bestellt werden

Like