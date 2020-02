Von WOLFGANG HÜBNER | Die alljährliche Münchner Sicherheitskonferenz (früher „Wehrkundetagung“) ist ein ähnliches Spektakel wie der Ökonomie- und Greta-Gipfel in Davos, nur mit dem unterschiedlichen Schwerpunkt Außen- und Militärpolitik. Die Tagung ist gut für die Luxushotels und Gastronomie der bayerischen Metropole, politisch versucht das Gastgeberland davon zu profitieren. Doch für Deutschland, dessen gesamter Machtkomplex vollauf mit der Abwehr einer drohenden Machtergreifung der AfD unter „Björn Hitler“ beschäftigt ist, wird das Treffen immer unerfreulicher. Denn im antifaschistischen Merkel-Koma wird der zentrale EU-Staat international trotz unbestrittener Hypermoralweltmeisterschaft zunehmend unbedeutender.

Daran wird die in den konformistischen Medien groß herausgestellte und gefeierte Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in München nichts ändern, im Gegenteil. Denn der Fan von Feine Sahne Fischfilet („Deutschland verrecke, das wäre wunderbar!“) hatte auf der Tagung nicht mehr zu bieten als Tränen über eine Welt zu vergießen, die es nicht mehr gibt, in der die globalen Rüstungsausgaben höher denn je sind. An letzterem verdient übrigens auch die deutsche Industrie mit. Steinmeier beklagte vor allem, dass Russland, China und die USA (in dieser Reihenfolge!) sich mehr um die eigene Macht kümmerten als um die internationale Zusammenarbeit. Diese Kritik wird die östlichen Großreiche gewiss völlig unberührt lassen, nicht aber die USA mit ihrem Präsidenten Trump.

Denn es ist einzig und allein die Macht der USA, die den militärischen Schutz und den ungehinderten Warenverkauf der deutschen Exportnation garantieren kann. Steinmeier spricht schließlich für ein Land, dessen etablierte politische Klasse der eigenen Militärfähigkeit einen geringeren Rang einräumt als dem Import von Sozialasylanten aus aller Welt. Das weiß auch die Trump-Administration längst. Entsprechend gereizt geriet die Reaktion des US-Außenministers Pompeo, der Steinmeiers Kritik nichts schuldig blieb. Sollte Donald Trump im November eine zweite Amtszeit bekommen, wonach es stark ausschaut, dann dürften Steinmeiers und Merkels ebenso offensichtliche wie törichte Trump-Feindschaft für Deutschland und die Deutschen noch sehr teuer werden.

Selbst der Bundespräsident ahnt aber bei allem Gejammer über eine Welt, die nicht so will, wie er oder Merkel, Maas samt dem „Habock“-Duo das gerne hätten, dass sich auch in Deutschland etwas verändern muss. Denn, so Steinmeier: „Deutschland muss mehr beitragen für die Sicherheit Europas, auch finanziell“. Schließlich könne das „geeinte Europa…nur überleben, wenn wir es als konkretesten Ort deutscher Verantwortung begreifen“. In Klarsprache heißt das: „Europa“ gibt es nur, wenn Deutschland zahlt. Und die Deutschen sollen deshalb noch mehr für „Europa“ zahlen, weil beim möglichen Scheitern des „europäischen Projekts“ nichts weniger als „die Lehren der deutschen Geschichte in Frage“ stünden. Nochmals in Klarsprache: Der Erhalt der EU („Europa“) um jeden Preis soll alle Souveränitätsgelüste in Deutschland verhindern.

Dass damit andere europäische Staaten und Völker für ein speziell deutsches Problem instrumentalisiert, ökonomisch und demographisch nebenbei auch missbraucht werden, kümmert den Redner Steinmeier so wenig wie die Tatsache des gerade vollzogenen historischen britischen Abschieds aus dem „europäischen Projekt“. Ein Deutschland, das schon nach einer demokratischen Abstimmung in dem kleinen Bundesland Thüringen gewaltig ins Wanken gerät, das in Hass und Hetze gegen eine knapp 13 Prozent-Partei zu ersticken droht – ein solches Deutschland kann „Europa“ nicht retten, sondern ist für den Kontinent und sich selbst ein Gefahrenherd.

Die derzeit Mächtigen in Berlin haben kein Konzept für die Zukunft, weder für „Europa“ noch für den eigenen Staat. Mit seiner Rede in München hat der Bundespräsident der etablierten politischen Klasse das noch einmal unter Beweis gestellt. Denn es folgen keinerlei konkrete Konsequenzen aus Steinmeiers ausnahmsweise richtiger Feststellung: „Als Deutschland und als Westen können wir die Welt nicht nach unserem Bilde gestalten“. In einem Staat, in dem ohne massive „Antifa“-Störungen keine nichtlinke öffentliche Veranstaltung mehr stattfinden kann, ist es selbst unmöglich geworden, über die Zukunft Deutschlands frei zu diskutieren und zu streiten. Nicht zuletzt Steinmeier gehört zu denjenigen, die diese Situation aktiv befördern.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite erreichbar.