Von GUNTHER | Seit einigen Wochen sorgt die Aufstellung einer Bronzeabbildung einer sogenannten Trostfrau in Berlin-Moabit für Furore. Doch worum handelt es sich dabei?

Während des Krieges Japans gegen China und ab 1941 im gesamten Pazifikraum, wurden von den japanischen Behörden mehrere zehn- bis hunderttausend Frauen mit verschiedenen Mitteln, teils angeworben, teils unter Zwang, zur Prostitution in der japanischen Armee genötigt.

Besonders die Einnahme der chinesischen Stadt Nanking durch die japanische Armee (hier ein Ausschnitt aus einem überaus einseitigen chinesischen Propaganda-Film) erlangte nicht zuletzt durch den deutschen John Rabe große internationale Aufmerksamkeit. Die sogenannten Trostfrauen sind bis heute ein diplomatisches Hemmnis zwischen Japan und seinen Nachbarstaaten, besonders im Verhältnis zu China.

Nun soll weder hier noch sonst wo Zwangsprostitution schöngeredet werden, doch stellt sich die Frage, was Deutschland mit all dem zu tun hat? Gar nichts, könnte man meinen. Das sieht der deutsch-koreanische Verband e. V. anders und ließ besagte Statue Ende September in Deutschland aufstellen.

Japans Regierung, die offenbar nicht mit einem weltschmerzgeplagten Schuldkult gesegnet ist, stellte sich im Interesse der nationalen Ehre Japans gegen die Aufstellung der Statue. Nun soll nach Vorstellung Japans bis zum 14. Oktober die bereits aufgestellte Statue entfernt werden. Eine (wohlgemerkt) deutsche Bürgerinitiative ist für den Erhalt der Statue.

Warum aber in Deutschland? Eine sinnvolle Antwort bleiben die Urheber der Statue schuldig. Deutschland unterhält derzeit gute Beziehungen zu Japan, Südkorea und der Volksrepublik China. Das Aufstellen der Statue hat offenbar Japan brüskiert. Das Entfernen selbiger würde vermutlich beide Koreas und beide Chinas brüskieren.

Der Toleranzwahn deutscher Gutmenschen hat uns wieder mal in eine Zwickmühle geführt, in der unser Land nur verlieren kann. Es wäre sicher im Interesse Deutschlands und möglicherweise einiger ostasiatischer Länder gewesen, wenn die Aufstellung der Statue mit einem Verweis auf die Neutralität Deutschlands in der innerasiatischen Angelegenheit abgelehnt worden wäre.

Doch die Suche nach einem neuen Fetisch für den perversen Opferkult stoppt nicht jenseits der von Deutschen und ihren europäischen Verbündeten verursachten Opfer (dabei wäre auch hier eine sachliche unaufgeregte und unpolitische Auseinandersetzung mit dem Geschehenen einer Versöhnung und Verhinderung zukünftigen Unheils sehr sinnvoll), sondern nun müssen auch Opfer vom anderen Ende der Welt importiert werden. Damit wird Deutschland erneut Austragungsort von ausländischen Konflikten. Ein notwendiges und für alle hilfreiches Gedenken und Aufarbeiten sieht anders aus.