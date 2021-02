Die Zeitschrift „Sezession“ ist so etwas wie das geistige Zentrum alternativer, patriotischer und freiheitlicher Opposition in Deutschland. Seit 18 Jahren (!) bereits bringt die Mannschaft um Ellen Kositza und Götz Kubitschek ihre Autoren zusammen. Autoren, die – unabhängig von jeder Subvention durch staatliche und halbstaatliche Stellen – frank und frei über die Lage unseres Landes nachdenken. Alle zwei Monate, in einer attraktiven Gestaltung.

Nun feiert man in Schnellroda bei Naumburg an der Saale die 100. Ausgabe! Ein verdienstvolles Jubiläum. Man widmet dieses Heft der Frage „Wo stehen wir?“. In der Tat: Eine Frage, die wir uns alle stellen. Die AfD taumelt in der Corona-Krise vor sich hin und streitet unentwegt. Pegida ist nach zweimonatiger Zwangspause unter restriktiven Bedingungen wieder auf der Straße. Die Medien-Zensur nimmt zu. „Deplatforming“ (Löschung und Verbannung) ist die neue Normalität – insbesondere für langjährige Sezession-Autoren wie Martin Sellner.

Die „Sezession“ ist dabei kein Massenblatt, sondern eine Art Vordenker-Medium. Dort findet man jene Anstöße und Debatten, die früher oder später ihre Wirksamkeit für alle entfalten. Wer also wissen will, was sich in der politischen und kulturellen Welt „von rechts“ von morgen tun wird, muss schon heute zur „Sezession“ greifen: Sie ist ja längst zur wirkmächtigsten konservativen Zeitschrift deutscher Zunge geworden.

Das 100. Heft wird in einem neuen, unterhaltsamen wie informativen Video im „Kanal Schnellroda“ vorgestellt (siehe oben). Bestellen kann man die 100. „Sezession“ hier, abonnieren wiederum hier. Und was der Chefredakteur Kubitschek zu 100 Heften zu sagen hat, verrät er auf seinem „Netztagebuch“ von heute!