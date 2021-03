Nach der Ankündigung des früheren österreichen Innenministers Herbert Kickl (FPÖ), am Samstag um 13 Uhr an der Mega-Demo gegen die Corona-Politik der österreichischen Regierung in Wien (Maria-Theresien-Platz) teilzunehmen, hat heute auch der parteilose baden-württembergische Landtagsabgeordnete Dr. Heinrich Fiechtner sein Kommen angekündigt.

In einem Videoaufruf wandte er sich an Corona-Kritiker in Deutschland, es ihm gleichzutun und am Samstag nach Wien zu kommen: „Liebe Freunde der Freiheit, morgen ist ein wichtiger Tag, denn morgen stehen die Bürger hin und bekunden, dass sie die Freiheit wollen und dass sie sich nicht eingrenzen lassen und einschränken lassen von irgendwelchen Regimen, die kurzerhand das, was wir über Jahrzehnte als Grundrechte wahrgenommen haben und in Anspruch genommen haben, uns streitig machen. Morgen, am 6. März in Wien, der Stadt, die über 500 Jahre lang Hauptstadt des heiligen römischen Reiches deutscher Nation gewesen ist, dort findet diese Kundgebung statt.“

Bei der Kundgebung gehe es darum, sich für die Freiheit und gegen die Versklavung unter ein Joch, das als Pseudokrankheit daher kommt, einzusetzen. Laut Fiechtner gehe es „nämlich gar nicht um Krankheit, es geht um Herrschaft“. Ginge es den Regierenden tatsächlich um die Gesundung der Menschen, dann würden sie den Lockdown sofort aufheben, „weil dadurch Abertausende, Abermillionen von Menschen leiden und letztendlich auch sterben“, so Fiechtner.

Und dann sein Aufruf an deutsche Teilnehmer: „Kommen Sie nach Wien, kommen Sie mit und demonstrieren Sie für die Freiheit! Egal, wie das Grenzregime auch sein mag, es ist im Sinne des Staates Österreich. Ich werde morgen nach Wien reisen, um an dieser Demonstration teilzunehmen. Kommen Sie auch, kommen Sie reichlich!“

Der Demo-Organisator Martin Rutter aus Klagenfurt hatte am 19. Februar in einem Interview mit diesem Blog Fiechtner als seinen „Wunschredner“ bezeichnet und die deutschen Demo-Teilnehmer aufgefordert, am 6. März mit zahlreichen Deutschland-Fahnen nach Wien zu kommen.

» Alle Infos zur Wien-Demo am 6. März gibt es auf demo-info.at