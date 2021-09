„Hallo liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder da seid. In meinem letzten Video vor der Wahl möchte ich euch nochmal drauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, dass ihr am Sonntag wählen geht. Alle vier Jahre haben wir die Möglichkeit und dies sollten wir auch nutzen. Ich weiß ja, dass die meisten von euch das sowieso machen, aber meinen Appell will ich trotzdem los werden. Gabs doch immer in den Kommentaren so manche, die geschrieben haben, dass sie nicht wählen wollen, weil sie denken, das bringt nichts. Naja, den Leuten entgegne ich jetzt mal, dass eins auf jeden Fall sicher ist: dass das Wählen auf jeden Fall mehr bringt als das Nicht-Wählen…“ (Fortsetzung im Video von „HallMack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte HallMacks Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)