Von WOLFGANG HÜBNER | Fürwahr, der Wahlkampf wird immer spannender: Letzte Sensation im Ringen um die politische Macht in Deutschland war am Dienstag im Bundestag die offene Parteinahme der CDU-Kanzlerin für den CDU-Kandidaten. Wer hätte das noch erwartet? Erleichtert jubelt die FAZ: Merkel greift ein!

Denn Laschet, von den Umfragen deprimiert, findet das Mitleid derjenigen Frau, die mit überwältigendem Erfolg die gemeinsame Partei ruiniert hat. Wenigstens Merkel will also helfen, Laschets Leiden zu lindern – das ist doch schon mal was. Hilfe bräuchte auch sein Intimfeind Söder in Bayern, der mit der CSU laut Demoskopen unter die 30 Prozent-Marke abgestürzt sein soll. Doch wer ist schon so masochistisch, ausgerechnet dem Corona-Taliban helfen zu wollen?

Die scheidende Kanzlerin sorgt sich aber nicht nur um die bekümmerte Frohnatur aus Aachen, sondern auch um den Sprachgebrauch ihres SPD-Vizekanzlers, der ihr nachfolgen will: Olaf Scholz hatte bekanntlich im Zusammenhang mit der Impferei das böse Wort „Versuchskaninchen“ gebraucht (PI-NEWS berichtete). Das geht aber auch dann auf keinen Fall, wenn das so geschah (Zitat Scholz): „50 Millionen sind jetzt zwei Mal geimpft. Wir waren ja alle die Versuchskaninchen für diejenigen, die bisher abgewartet haben. Deshalb sage ich als einer dieser 50 Millionen – es ist gut gegangen! Bitte macht mit“. Allein das Wort „Versuchskaninchen“, da hat Merkel recht, könnte ja nicht nur Querdenker zu einigen völlig unpassenden, ja staatsgefährdenden Überlegungen anregen.

50 Millionen Deutsche sind schließlich nie und nimmer willfährige Versuchskaninchen, sondern vertrauen mit ihrem ganzen Körper unserer virokratischen Führung!

