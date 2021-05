Von WOLFGANG HÜBNER | Virtuelle Kirchentage, so unnötig wie verregnet sie auch sein mögen, sind allemal eine gute Gelegenheit für staatliche Repräsentanten, Sonntagsreden zu halten. Besonders berüchtigt in dieser Übung ist der amtierende Bundespräsident der Staatsparteien.

Frank-Walter Steinmeier war also am Sonntag beim Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt am Main und sprach in seiner Rede auch die „gesellschaftlichen Verwerfungen“ in der Viruskrise an. Der Politiker appellierte, wieder Brücken zu bauen „zwischen Menschen und Gruppen, die die Pandemie verfeindet hat“. Heilung dieser Wunden bedeute Wiederannäherung, „wo wir uns fremd geworden sind“.

Wie immer bei diesem Staatsrepräsentanten sind das reine Phrasen und im speziellen Fall sogar eine fast schon provokative Frechheit: Wer hat denn die Gesetze unterzeichnet, mit denen auf unabsehbare Zeit eine Bundestagsmehrheit dem deutschen Volk die Grundrechte entzieht? Wo waren denn Steinmeiers Interventionen gegen die undemokratische Praxis, kritische Stimmen in der Viruskrise auszugrenzen und zu diffamieren?

Wo setzt sich der Bundespräsident gegen die immer offener propagierte und praktizierte Diskriminierung von Menschen ein, die sich dem Großexperiment mit mangelhaft erprobten Impfstoffen nicht mit Leibern und Gesundheit zur Verfügung stellen wollen? Wo und wie setzt sich Steinmeier für die Eltern ein, die eine Beteiligung ihrer Kinder an dem Menschenexperiment ablehnen und dafür Benachteiligungen der Kinder fürchten müssen?

Dieser Bundespräsident hatte bereits in der Vergangenheit bei großen Konflikten jede Menge Gelegenheiten, Brücken zu bauen, die Vertiefung von Gräben zu verhindern. Doch er war und ist stets auf Seiten derer gewesen, die keine Brücken wollen, die die Gräben vertiefen.

Immerhin hat er nun realisiert, welch großen zusätzlichen Bruch die staatlichen Maßnahmen in der ohnehin so brüchig gewordenen „Bunten Republik“ schon angerichtet haben und noch anrichten werden. Aber mit Phrasen und wohlfeilen Reden lässt sich dagegen nichts mehr ausrichten. Mehr jedoch wird von Steinmeier nie kommen. Er gehört zu den vielen politischen Akteuren, die als Hindernis unbedingt weichen müssen, wenn wirklich einmal mit dem Brückenbau begonnen werden sollte.

