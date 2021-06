„Hallo liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder da seid. Ihr wisst ja selbst, dass man über die AfD immer wieder sagt, dass das Rechtsradikale wären. Und da habe ich mir mal gedacht: Guckste mal deren Wahlprogramm für 2021 an, um zu sehen, ob man da was Nazimäßiges finden kann. Hört man das doch immer wieder in den Medien und vor allen Dingen von allen Parteien außer der AfD natürlich, dass die AfD ein rechtsradikaler Haufen wäre. Aber wenn das so ist, dann sollte sich das doch in ihrem Wahlprogramm wiederspiegeln, oder nicht…? (Weiter im Video von „Hallmack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte seinen Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)