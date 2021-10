„Hallo liebe Zuschauer, schön dass ihr wieder da seid. Den Paul Breitner, den kennt ihr ja alle. Ihr wisst ja, das ist der Fußballspieler, der früher Koteletten hatte bis zu den Kniekehlen. Der hat ja in München eine eigene Tafel für die armen Leute und das ist ja eigentlich eine klasse Sache. Doch jetzt hat die Bayern-Legende 1G durchgesetzt in seiner Münchner Tafel. Da kriegen also nur noch Geimpfte was zum Essen…“ (Fortsetzung im Video von „HallMack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte HallMacks Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)