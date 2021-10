„Hallo liebe Zuschauer und herzlich Willkommen zu den Kurznachrichten 27/10. Die Meterologen sagen einen harten Winter voraus. Und nicht bloß hart, sondern der kälteste Winter aller Zeiten soll in Deutschland kommen. Ja, man redet sogar von einem Polarwinter mit extremen Temperaturen und massenhaft Schnee. Und das obwohl die Klimakinder ja prophezeiht haben, dass wir hier keinen Schnee mehr haben. Sozusagen der Winter in der Badehose auf der Terrasse sitzen. Irgendwie könnte man den Eindruck gewinnen, dass sich das Wetter ums Verrecken nicht an den Klimawandel halten will…“ (Fortsetzung im Video von „HallMack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte HallMacks Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)