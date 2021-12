Heute ist es wieder soweit: In Deutschland und Österreich gehen die Menschen massenhaft auf die Straßen, um für ihre Freiheit zu demonstrieren. Vor allem Wien will heute wieder (LIVE ab 12:30 Uhr) ein starkes Zeichen gegen das österreichische Corona-Regime und die ab dem 1. Februar 2022 geltende Impfpflicht ab 14 Jahren (!) setzen. Als prominentester Teilnehmer wird der FPÖ-Obmann Herbert Kickl eine Rede an die Menschen halten.

Aber auch in Deutschland wird heute bundesweit gegen die Impfpflicht demonstriert. Die jungen YouTuber „Ketzer der Neuzeit“ berichten ab 15 Uhr exklusiv auf GETTR von den Demos, unter anderem in Berlin, Köln und Hamburg, mit Livestreams von Petr Bystron, Olga Petersen, Uta Ogilvie, Jazlynn Schröder, Nicole Jordan und Eva Dörfler. Der Schweizer Roger Bittel überträgt in einer Konferenz-Schaltung auf Bittel TV von den verschiedenen Livestreams.

Hier die heutigen Demo-Termine im Einzelnen:

Baden-Württemberg:

Baden-Baden 13.00 Augustaplatz – KU

Heidelberg 14.00 Marktpl. – Demo

Lörrach 14.30 Alter Markt – MW

Stuttgart 15.00 Schillerplatz

Pforzheim 15.30 Waisenhausplatz – KU

Reutlingen 18.00 Marktpl. – KU

Bayern:

Prien Chiemsee 10.30 Parkplatz am Sportplatz – Schilderaktion

Kempten 11.30 Allgäuhalle – Schilderdemo

Lindau 14.00 vor McDonalds – SP

München 14.00 Theresienwiese – Autokorso

Aschaffenburg 14.00 Volksfestplatz – Demo

Fürth 14.00 Kleine Freiheit – SP

Passau 15.00 Klostergarten – KU

Kaufbeuren 15.30 Obstmarkt – Meditation

Ingolstadt 15.30 Theaterplatz – KU

Landshut 16.00 Martinskirche –

Nürnberg 17.00 Hallplatz – KU

Steinkirchen 17 00 vor Rathaus

Dillingen 18.00 Taxispark – SP

Berlin:

Berlin 15.00 Washington-Platz (Nähe Bhf) – Demo

Brandenburg:

Brandenburg a.d.H. 13.00 Katherinenkirchplatz

Cottbus 18.00 Oberkirchplatz

Bremen:

Bremen 14.00 Kunsthalle

Hamburg:

Hamburg 15.00 Ernst-Merck-Str. / Kunsthalle – Demo

Hessen:

Fulda 14.00 Bahnhofsplatz – Demo

Reichelsheim 14.00 Ortseingang B 38/ Aldi

Frankfurt a.M. 15.00 Reuterweg 44, Österr. Konsulat

Kassel 15.30 Rathaus – KU

Mecklenburg-Vorpommern:

Schwerin 12.00 Postplatz – Demo

Niedersachsen:

Goslar 11.00 Neumarkt

Lüneburg 11.00 Lambertiplatz

Zetel / Friesland 11.00 Markthamm

Celle 11.00 Neumarkt – Demo

Celle 11.45 Brandplatz – KU

Walsrode 14.00 See am Kloster

Hildesheim 14.00 Bhf Vorplatz

Osnabrück 14.00 Willy-Brandt-Platz

Hannover 14.30 Ritter-Brüning-Str. – ?-korso

Schortens 16.00 Bhf – SP

Oldenburg 18.00 Rathaus – Kerzen vors Rathaus

Nordrhein-Westfalen:

Solingen 10.00 Walder Markt Autokorso

Düsseldorf 11.00 Parkplatz Nordpark Autokorso

Düsseldorf 14.00 Walter-Eucken-Str Parkplatz Metro Autokorso

Düsseldorf 15.00 Koh.-Rau-Platz – Demo

Schwerte 12.00 Postplatz

Köln 15.00 Liverpooler Platz

Siegen 15.00 Sieg-Carré

Aachen 15.00 Kurpark Monheimsalle hinter Parkplatz Eurogress

Wuppertal 15.00 Geschwister-Scholl-Platz – KU

Unna 15.00 Rathaus – KU

Hamm 15.00 Telekom / Fußgängerzone – Demo

Detmold 15.00 am Wallgraben 2

Bochum 17.00Rathaus – Fackelumzug

Dortmund 17.00 Platz der Deutschen Einheit – KU

Rheinland-Pfalz:

Trier 11.00 Porta Nigra – KU

Koblenz 14.00 Herz-Jesu-Kirche – MW

Sachsen-Anhalt:

Salzwedel 16.00 Rathausturmplatz

Sachsen:

@FreieSachsen

Schleswig-Holstein:

Bad Segeberg 10.30/11.00 Rennkoppel – Autokorso

Flensburg 15.00 Rathaus – SP

Thüringen:

Sondershausen 14.00 Markt – SP

Greiz 19.00 Innenstadt – SP

Eisenach 19.00 Markt – SP

Österreich

Wien 11.00 Christian-Broda-Platz

Wien 12.00 Heldenplatz – Demo

Wien 13.00 Sog.-Freud-Park – KU (MFG)

Wien 14.45 Heldenplatz – Pflegepersonal

Klagenfurt 11.30 Stadttheater – Demo

Linz 13.00 Hauptmarkt – Trauermarsch (schwarze FFP2, Kleidung, Rosen, Kerzen)

Linz-Urfahr 15.00 Marktpl. Urfahr – Demo

Linz 17.00 Hauptplatz – Österreicht’s

Innsbruck 15.00 Landhausplatz

Amstetten 15.00 Hauptplatz – SP

Bad Ischl 15.00 Kurpark – SP

Weiz 18.00 Hauptplatz – Fackelmarsch



(Ohne Gewähr – Quelle: Demokalender)