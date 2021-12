Die patriotischen Parteien in Europa rücken immer enger zusammen. Das äußert sich auch in der Zusammenarbeit im EU-Parlament, wo mittlerweile auch fraktionsübergreifend an politischen Projekten gearbeitet wird. Die AfD spielt dabei eine wichtige Rolle: Der AfD-Abgeordnete Markus Buchheit hat mit Marco Campomenosi (Lega), Harald Vilimsky (FPÖ) und Gerolf Annemans (Vlaams Belang) drei hochkarätige Delegationsleiter im EU-Parlament an einen Tisch geführt. Ihre Botschaft: Ein klares Bekenntnis zur AfD!