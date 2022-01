Politiker und etablierte Medien sind oft eingespielte Paare. Auch beim Besuch des sächsischen Ministerpräsidenten in Frankenberg schien das am Dienstag der Fall zu sein. Weshalb, erfahren Sie in COMPACT.Der Tag am 19. Januar. Und damit herzlich willkommen zu den wichtigsten Nachrichten des Tages. Hier sind einige der Themen:

Propaganda – Wie die ARD in Sachsen Stimmung macht

Kinderimpfung- So zerstritten sind Deutschlands Eltern

Polizeikontrollen – Welche Rechte haben Spaziergänger?

Staatsfeinde – Kleine Nachhilfe für Thomas Haldenwang

Das Letzte – Germanys next Topmodel: Laufsteg der woken Vorführdam*innen