Kanzler Scholz kam zu spät. Karl Lauterbach nestelt ständig an seinem Telefon. Die Impfdebatte am Mittwoch war wohl kaum eine Sternstunde des Parlamentarismus. Aber noch ging es ja um eine Orientierung, nicht um einen Antrag. Und die Proteste auf der Straße zeigen vielleicht bereits Erfolg. So sieht es jedenfalls einer der Abgeordneten. Warum, erfahren Sie bei COMPACT.Der Tag am 27. Januar. Und damit herzlich willkommen zu den wichtigsten Nachrichten des Tages. Das sind einige der Themen.

Dekadenz im Bundestag – Krach um den Genesenenschein

Ukrainekrise – Giftiges Angebot aus dem NATO-Hauptquartier

Negativzinsen – Schlappe für die Banken?

Milliardengeschäft Impfen – Freddy Ritschel fragt, wer hier eigentlich gerade Kasse macht