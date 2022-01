Von MANFRED ROUHS | Die Hamburger Polizei darf Menschen an Kriminalitätsschwerpunkten auf öffentlichem Straßenland auch dann kontrollieren, wenn sie eine dunkle Hautfarbe haben und keinerlei Fehlverhalten an den Tag legen. So hat es am Donnerstag das Hamburger Oberverwaltungsgericht entschieden.

In Gang gesetzt wurde das Verfahren durch eine Klage des 35-jährigen Barakat H. aus Togo, der im Hamburger Stadtteil St. Pauli lebt, in dem die Polizei eine Reihe von Kriminalitätsschwerpunkten ausgemacht hat. H. wurde an solchen Kriminalitätsschwerpunkten 2016, 2017 und 2018 kontrolliert und hatte vor dem Verwaltungsgericht zwei dieser Kontrollen erfolgreich für rechtswidrig erklären lassen (Az. 20 K 1515/17). Gegen eine der Beanstandungen wandte sich das beklagte Land erfolgreich mit der Berufung beim Oberverwaltungsgericht.

Barakat H. beanstandet im Zusammenhang mit den Kontrollen „diskriminierende und stigmatisierende Identitätsfeststellungen“, berichtet die Hamburger „Mopo“. Er geht offenbar davon aus, wegen seiner Hautfarbe kontrolliert zu werden. Nicht nur gerichtlich, auch demonstrativ wandte er sich gegen „Racial profiling“ und „Police violence“ – obwohl er unstrittig nicht von der Polizei verprügelt worden ist.

Er muss sich fragen lassen, warum er sich von Hamburgs linker Szene instrumentalisieren lässt und deren stereotype Losungen von „Rassismus“ und „Polizeigewalt“ verbreiten hilft. Dreimal an Kriminalitätsschwerpunkten kontrolliert zu werden in drei Jahren – ist das nicht eher zu wenig als zu viel? Und schließlich: An den Kriminalitätsschwerpunkten in Hamburg St. Pauli werden unstrittig ständig auch Menschen von der Polizei kontrolliert, die keine dunkle Hautfarbe haben. Soll er etwa nur deshalb nicht kontrolliert werden, weil er schwarz ist?

Wäre das nicht Rassismus gegen Weiße?

